Jetoi dy luftra, ndërroi 20 presidentë amerikanë, ndërron jetë pas 141 vjetësh, Gramma, breshka më e vjetër e kopshtit zoologjik të San Diegos

San Diego, 26 Nëntor 2025
Gramma, breshka më e vjetër e Kopshtit Zoologjik të San Diegos, ka ndërruar jetë më 20 nëntor, në moshën rreth 141 vjeç. Ajo u rrit në kopshtin zoologjik pas ardhjes nga Kopshti Zoologjik i Bronxit në vitin 1928 ose 1931, si pjesë e grupit të parë të breshkave të Galapagosit të sjella atje.
Gjatë jetës së saj shekullore, Gramma i kënaqi vizitorët me personalitetin e saj të ëmbël dhe të turpshëm. Ajo jetoi përmes dy Luftërave Botërore dhe administratave të 20 presidentëve amerikanë. Specialistët e kujdesit e quajnë me dashuri “Mbretëresha e Kopshtit Zoologjik”. Sipas kopshtit zoologjik, gjatë muajve të fundit ajo vuante nga probleme të kockave të lidhura me moshën e avancuar, që përparuan para se të eutanizohej.
Breshkat e Galapagosit mund të jetojnë mbi 100 vjet në natyrë dhe pothuajse dyfishin e kësaj kohe në robëri. Breshka më e vjetër e njohur e Galapagosit ishte Harriet, e cila jetoi deri në moshën 175 vjeç në Australi. Gramma përfaqëson një nga përpjekjet e suksesshme për ruajtjen dhe riprodhimin e këtyre kafshëve të rralla në robëri, ndërkohë që shumë nënlloje mbeten të rrezikuara ose të cenueshme sipas Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës.
Kopshti Zoologjik i San Diegos vazhdon të kujdeset për breshkat e Galapagosit dhe të promovojë programet e konservimit që kanë rezultuar në lindjen dhe mbijetesën e brezave të rinj.
