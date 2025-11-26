Tentoi të grabiste banesën, ‘skifteri’ shqiptar nuk i shpëton dot kurthit të pronarit! Bombolat e tymit dhe kamerat e sigurisë e ‘kapin’ mat

ITALI- Një 40-vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e karabinierëve të Imolës, pasi dyshohet se tentoi të kryente një vjedhje në një banesë të zonës. I ndaluari, banues në Castel Volturno dhe me qëndrim të parregullt në Itali, ishte gjithashtu subjekt dëbimi.
Operacioni nisi pasi pronari i një shtëpie njoftoi policinë për praninë e një personi të huaj brenda banesës. Kamerat e sigurisë e kishin filmuar të dyshuarin ndërsa lëvizte me një elektrik dore nëpër ambiente, çka aktivizoi edhe pajisjen e alarmit që lëshon tym jo-toksik për të dekurajuar grabitësit. Pas aktivizimit të sistemit, i dyshuari u largua me nxitim.
Kur karabinierët mbërritën në vendngjarje, një burrë që i përputhej përshkrimit u pa duke hipur në një automjet të tipit “Dacia Sandero”, ku ndodheshin edhe dy persona të tjerë. Mjeti u largua me shpejtësi, duke detyruar policinë të nisi një ndjekje të menjëhershme.
Në zonën e “Via Malsicura”, makina u detyrua të ndalonte. Dy pasagjerët u arratisën nëpër fusha, ndërsa drejtuesi i mjetit – 40-vjeçari shqiptar – u kap dhe u arrestua. Brenda automjetit me qira u gjetën mjete të shumta të përdorura zakonisht për thyerje dhe hyrje me forcë në banesa, të cilat dyshohet se u përdorën për të dëmtuar dritaren e shtëpisë ku ra alarmi
