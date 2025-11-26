Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 26 nëntor 2025, për të 12 shenjat

Lexoni horoskopin ditor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: parashikimet astrologjike të sotme për të mërkurën, 26 nëntor 2025, për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Dashi
Këto janë ditë të lodhshme, por njëkohësisht shumë produktive. Mos u mërzit nga njerëzit që, prej zilie, nuk të japin vlerësimin që meriton. Ti je një hap para tyre. Qielli i sotëm të jep forcë dhe, duke filluar nga e diela, Hëna futet në shenjën tënde: priten zhvillime të reja. Sot yjet të këshillojnë të qëndrosh i qetë dhe i qëndrueshëm, sepse forca jote qëndron te vazhdimësia, jo te konfliktet.
Reflektim: Lodhja që ndjen është shenjë e rritjes. Po ecën me një ritëm që pak njerëz arrijnë ta mbajnë dhe nuk të duhen konfirmime nga të tjerët. Provokimet nuk të prekin. Ndryshimet e fundjavës do të rrisin edhe më shumë vendosmërinë tënde.
—
Demi
Këto ditë nuk është gjë e mirë të ngulitesh tek e shkuara: periudha kërkon hapje dhe ndryshim. Gjysma e dytë e dhjetorit do të sjellë më shumë forcë, energji dhe fat, pasi edhe Venusi nuk do të jetë më kundër teje. Edhe në dashuri ka rikuperim. Sot ndihet pak lodhje fizike. Mos ki frikë nga risi që mund të nxisin projektet e tua — në fund të dhjetorit priten zgjidhje për çështje ligjore, financiare ose pune.
Reflektim: Ti e do stabilitetin, por qielli të nxit të lësh pas gjëra që nuk funksionojnë më. Trupi yt e ndien ndryshimin përpara mendjes dhe kjo krijon lodhje të përkohshme. Venusi që nuk është më kundër do të hapë një periudhë më të qetë emocionale dhe një ndjesi sigurie që të kishte munguar.
—
Binjakët
Po hyn në një fazë rikuperimi të ngadaltë. Ka disa kundërshti planetare që krijojnë nervozizëm, luhatje humori ose momente impulsiviteti. Sot dita është më e qetë dhe sjell pak stabilitet. Nëse po pret një përgjigje ose një konfirmim, do të vijë — edhe pse pjesa e dytë e dhjetorit është më premtuese për zhvillime konkrete.
Reflektim: Ti je mësuar me lëvizje dhe ritëm të shpejtë, ndaj ngadalësimi i sotëm mund të të duket si pengesë. Por nuk është. Qielli të kërkon të mos nxitohesh dhe të mos e forcash asnjë situatë. Kundërshtitë e ditëve të fundit tregojnë ku po harxhon energji kot. Vëzhgo, qetësohu dhe lëri të tjerët të shprehen. Përgjigjet do të vijnë kur të jesh gati t’i vlerësosh me mendje të kthjellët.
—
Gaforrja
Këto janë ditë shumë të rëndësishme. Edhe pse dikush mund të përpiqet të të vërë pengesa, ti vazhdon të jesh një hap përpara. Edhe sot Hëna është në një pozicion të favorshëm që ndihmon projektet e mëdha, si në dashuri ashtu edhe në punë. Është periudhë e mirë për rritje, promovime ose sukses personal.
Reflektim: Energjia e sotme është e fortë dhe ti e ndien menjëherë. Bëhesh më intuitiv, më i guximshëm dhe më i qartë në zgjedhje. Pengesat e jashtme nuk janë asgjë tjetër përveç provave të rrugës që po përparon. Sot dallohet qartë forca jote dhe vendosmëria jotë — je në ngritje të plotë.
—
Luani
Ndonjëherë jep shumë më shumë sesa merr, sepse je natyrë bujare. Por sot mund të ndjesh një rënie të vogël energjie ose nervozizëm. Nuk është ditë e keqe, thjesht kërkon pak pushim. Edhe pse 2026 sjell mundësi të rëndësishme kur Jupiteri të futet në shenjën tënde, sot yjet të këshillojnë të mos e teprosh me angazhime.
Reflektim: Ti je mësuar të japësh shumë dashuri, kohë dhe energji, por kur ndalesh pak, lodhja del në sipërfaqe. Qielli sot të kërkon të ngadalësosh ritmin. Nuk do të thotë të heqësh dorë, por të marrësh frymë dhe të rikuperosh. Vitin që vjen do të ketë mundësi të mëdha për ty, ndaj sot ruaje energjinë.
—
Virgjëresha
Nuk është faji yt nëse gjërat nuk po ecin sipas planit. Ka projekte, kontrata ose marrëveshje që po zvarriten. Zgjidhjet e mira vijnë, por vetëm pas datës 15 dhjetor. Deri atëherë, shmang konfliktet dhe mos e lejo nervozizmin të të dominojë. Disa situata tani nuk varen nga ty.
Reflektim: Është periudhë e vështirë sepse ti do që çdo gjë të jetë e qartë dhe e organizuar. Tani shumë procese janë jashtë kontrollit tënd, gjë që të lodh emocionalisht. Por është fazë e përkohshme. Asgjë nuk duhet shtyrë me forcë. Lajmet dhe zgjidhjet e vërteta vijnë në fund të muajit, dhe atëherë gjithçka bëhet më e qartë.
—
Peshorja
Këto janë ditë premtuese dhe dhjetori mund të rikthejë në qendër të vëmendjes një ndjenjë që kohët e fundit dukej se ishte venitur. Dielli dhe Marsi janë në një pozicion të favorshëm, dhe nga dhjetori edhe Venusi bëhet aleate. Është periudha e duhur për rikthime pasioni, si dhe për rregullime ligjore ose kontraktuale. Mund të ketë disa dilema, edhe financiare, që kërkojnë zgjidhje.
Reflektim: Qielli më në fund të mbështet dhe ti rifiton qetësinë emocionale. Kur Venusi të favorizon, ti gjen prapë harmoninë dhe qartësinë në ndjenja. Dilemat që ke nuk janë pengesa, por mundësi për të vendosur rregull dhe për të treguar vendosmëri. Prirja jote për të bërë paqen nuk është dobësi, por aftësi. Sot kjo aftësi shkëlqen më shumë se zakonisht.
—
Akrepi
Aktualisht je duke kërkuar zgjidhje për një problem. Kur ke një horoskop të fortë, arrin të tregosh vlerën tënde. Kjo është periudha e duhur për të provuar aftësitë e tua, por nuk duhet të veprosh vetëm sipas kokës tënde. Edhe në periudhat e mira, Akrepi nganjëherë e vështirëson vetë situatën sepse nuk dëgjon këshillat e të tjerëve. Corajo është i rëndësishëm, por edhe pak diplomaci nuk bën dëm.
Reflektim: Ti e jeton çdo fazë si betejë, edhe kur nuk ka nevojë të luftosh. Qielli të jep mjete të forta, por zgjidhja e vërtetë vjen kur pranon një këshillë. Të dëgjosh të tjerët nuk të bën më të dobët — të bën më strategjik. Sot mund të shfaqësh personalitetin tënd me qartësi, intensitet dhe pa imponim. Yjet mbeten shumë të favorshme për profesionistë të pavarur dhe punë krijuese.
—
Shigjetari
Shpresoj që nga tani deri në mesin e dhjetorit të marrësh një konfirmim të rëndësishëm. Ky është një qiell që sjell emocione të mëdha: përmirësim në punë, qartësi në dashuri, fitore të vogla ose të mëdha. Në fillim të vitit nuk dukeshe kaq i qetë, madje i ngarkuar, por sot reflektimi yt është shumë më pozitiv. Pas disa ditësh, edhe Venusi do të hyjë në shenjën tënde.
Reflektim: Optimizmi yt rikthehet, por tani në formë më të pjekur. Ke kaluar presione që të kanë mësuar të vlerësosh më mirë gjërat dhe tani mund ta shijosh energjinë pa humbur realizmin. Venusi në ardhje rrit sharmin dhe të shtyn të jetosh ndjenjat me sinqeritet. Emocionet e sotme janë hyrja në një periudhë të ndritshme: dhjetori do të të sjellë shumë përfitime.
—
Bricjapi
Je në kërkim të kohës së humbur, por mbi të gjitha të rezultateve që dëshiron. Dhjetori pritet të jetë muaj shumë i rëndësishëm: gjysma e parë është fazë përgatitore, gjysma e dytë do të sjellë sukses. Brenda një muaji mund të rikthehet një interes i vjetër dhe të vijnë shpërblime konkrete. Megjithatë, opozita e Jupiterit kërkon rishikim të marrëveshjeve, bashkëpunimeve dhe njerëzve që nuk kanë qenë të sinqertë. Një projekt i nisur së fundi mund të ketë ecur ngadalë, por në fund të dhjetorit do të sjellë kënaqësi dhe miratim.
Reflektim: Ky është një proces i madh riorganizimi — brenda dhe jashtë teje. Ti nuk e lë asgjë pezull: analizon, rregullon dhe vendos qartësi. Qielli shpërblen pikërisht këtë aftësi tëndën për të strukturuar. Përgatitja është çelësi i suksesit që po afrohet. Tani është koha të mbyllësh çfarë duhet mbyllur dhe të hapesh ndaj bashkëpunimeve më të ndershme dhe më fitimprurëse.
—
Ujori
Sot dukesh pak i lodhur dhe me energji të ulët. Mund të ketë tensione sidomos në marrëdhënie dhe në ndjenja. Nëse nuk po merr përgjigjet që pret, ose nëse ende po rikuperon një situatë financiare të dobët nga tetori, është normale të të bjerë humori. Nesër dita do të jetë më e mirë dhe më dinamike. Mjafton pak qetësi. Mbrëmja është disi e rënduar: mos e çoji nervozizmin në shtëpi.
Reflektim: Ti i përjeton gjërat fillimisht me mendje, pastaj me zemër. Prandaj sot je më i prirur drejt mendimeve të tepërta. Nuk është krizë — është lodhje. Qielli i dhjetorit premton rikuperim të shpejtë, ndaj mos e dramatizo atë që ndjen sot. Gjëja më e vlefshme është të kujdesesh për trupin: mendja jote ka nevojë për pushim, jo për shqetësime të reja.
—
Peshqit
Ke një qiell shumë emocional, ndonëse ndjenjat mund të jenë aq të forta sot sa rrezikojnë të të pushtojnë. Kujdes të mos krijosh probleme aty ku nuk ka. Këto dy ditë (e mërkurë dhe e enjte) kërkojnë më shumë durim. Toleranca është një akt dashurie ndaj vetes. Në dashuri kushto kujdes: mos e stërmadho një gjë të vogël.
Reflektim: Sot emocionet vijnë si dallgë të larta që të tronditin. Ti ke tendencën të zhytësh veten shumë kur ndjenjat bëhen të forta dhe të paqarta. Qielli nuk dëshiron të të vërë pengesa; dëshiron të të mësojë të mos e çosh veten drejt ankthit. Në marrëdhënie ku ka pasur pasiguri, shmang konfliktet. Edhe në punë duhet qetësi: pjesa e dytë e dhjetorit do të sqarojë shumë gjëra dhe do të ishte mëkat t’i prishje tani. /noa.al
