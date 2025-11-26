Parlamenti italian miraton dënimin me burgim të përjetshëm për ata që vr’asin gratë

26 Nëntor, 2025
Parlamenti i Italisë miratoi të martën një ligj që e bën vrasjen e grave krim që dënohet me burgim të përjetshëm, raportuan mediat lokale.
Anëtarët e dhomës së ulët të Italisë, Dhomës së Deputetëve, votuan unanimisht në favor të ligjit, ndërsa bota shënoi Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave.
Kjo erdhi pasi qeveria e kryeministres Giorgia Meloni miratoi në mars një projektligj që për herë të parë prezantoi përkufizimin ligjor të femicidit në ligjin penal të vendit dhe e dënon atë me burgim të përjetshëm.
“Jam shumë e kënaqur me miratimin e Parlamentit të projektligjit që prezanton krimin e vrasjes së grave”, u citua Meloni nga agjencia italiane e lajmeve ANSA.
Më vete, agjencia citoi të dhëna nga agjencia kryesore e statistikave të vendit, Instituti Kombëtar i Statistikave (ISTAT), të cilat zbuluan se 106 vrasje të grave ndodhën në Itali në vitin 2024, pothuajse një çdo tre ditë.
