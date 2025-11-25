Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Liga e Kampioneve/ Mançester Siti pëson humbjen surprizë, Juventusi triumfon me dramatik, ja rezultatet e mbrëmjes
Transmetuar më 25-11-2025, 23:08

25 Nëntor 2025

Ndeshjet e së martës në mbrëmje në Ligën e Kampioneve dhanë surpriza të mëdha, duke konfirmuar se konkurrenca në grupet e këtij sezoni është më e fortë se kurrë. Mançester Siti pësoi një humbje të papritur në shtëpi ndaj Bajer Leverkusenit me rezultatin 0-2, ndërsa Juventusi triumfoi me një fitore dramatike 3-2 përballë Bodo/Glimt.

Rezultatet e mbrëmjes në Ligën e Kampioneve:

– Olimpiq Marsejë-Njukasëll 2-1 46, 50 Aubamejang / 6 Barns

– Bodo/Glimt-Juventus 2-3 27 Blomberg, 87 (p) Fet / 48 Openda, 59 MekKeni, 90+1 Dejvid

– Slavia Pragë-Atletik Bilbao 0-0

– Napoli-Karabak 2-0 66 MekTominej, 72 (ag) Jankoviç

– Borusia Dortmund-Vijareal 4-0 45+2, 54 Girasi, 59 Adejemi, 90+5 Svenson

– Mançester Siti-Bajer Leverkusen 0-2 24 Grimaldo, 54 Shik

– Çelsi-Barcelonë 3-0

Këto rezultate tregojnë një dinamizëm të lartë në grupet e Ligës së Kampioneve, ku surprizat nuk mungojnë dhe çdo ndeshje mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në renditje.

Në veçanti, humbja e Mançester Sitit në shtëpi dhe fitorja dramatike e Juventusit nënvizojnë faktin se as ekipet favoritë nuk janë të sigurta për avancim pa luftuar deri në fund.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...