Liga e Kampioneve/ Mançester Siti pëson humbjen surprizë, Juventusi triumfon me dramatik, ja rezultatet e mbrëmjes

25 Nëntor 2025
Ndeshjet e së martës në mbrëmje në Ligën e Kampioneve dhanë surpriza të mëdha, duke konfirmuar se konkurrenca në grupet e këtij sezoni është më e fortë se kurrë. Mançester Siti pësoi një humbje të papritur në shtëpi ndaj Bajer Leverkusenit me rezultatin 0-2, ndërsa Juventusi triumfoi me një fitore dramatike 3-2 përballë Bodo/Glimt.
Rezultatet e mbrëmjes në Ligën e Kampioneve:
– Olimpiq Marsejë-Njukasëll 2-1 46, 50 Aubamejang / 6 Barns
– Bodo/Glimt-Juventus 2-3 27 Blomberg, 87 (p) Fet / 48 Openda, 59 MekKeni, 90+1 Dejvid
– Slavia Pragë-Atletik Bilbao 0-0
– Napoli-Karabak 2-0 66 MekTominej, 72 (ag) Jankoviç
– Borusia Dortmund-Vijareal 4-0 45+2, 54 Girasi, 59 Adejemi, 90+5 Svenson
– Mançester Siti-Bajer Leverkusen 0-2 24 Grimaldo, 54 Shik
– Çelsi-Barcelonë 3-0
Këto rezultate tregojnë një dinamizëm të lartë në grupet e Ligës së Kampioneve, ku surprizat nuk mungojnë dhe çdo ndeshje mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në renditje.
Në veçanti, humbja e Mançester Sitit në shtëpi dhe fitorja dramatike e Juventusit nënvizojnë faktin se as ekipet favoritë nuk janë të sigurta për avancim pa luftuar deri në fund.
