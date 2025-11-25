Leksion futbolli në Londër: Çelsi nënshtron Barcelonën me 3 gola të shënuar e 3 të anuluar

Londër, 25 nëntor 2025 — Çelsi dha një leksion të pastër futbolli në “Stamford Bridge”, duke mposhtur Barcelonën me rezultatin e thellë 3-0 dhe duke vulosur një nga paraqitjet më dominuese të sezonit në Ligën e Kampioneve.
Skuadra e Enzo Mareskës e nisi ndeshjen me agresivitet të plotë, duke shënuar dy herë që në pjesën e parë, por që u anuluan pas ndërhyrjeve të VAR-it. Presioni i vazhdueshëm bleu gabimin vendimtar të mbrojtësit kundërshtar, teksa Kunde e devijoi topin në rrjetën e tij për 1-0.
Në minutën e 44-t, Barcelona mbeti me një lojtar më pak pas kartonit të kuq të Arauho, duke e bërë të pashmangshme dominimin londinez në pjesën e dytë. Çelsi goditi pandërprerë prapavijën e çorganizuar të katalanasve.
Estevao dyfishoi shifrat në minutën e 55-të, ndërsa Delap mbylli llogaritë në të 73-n, duke i dhënë Çelsit një fitore shkatërruese që trondit Barcelonën dhe e ngjit ekipin anglez mes pretendentëve kryesorë të turneut.
Ndeshja u karakterizua nga një numër i madh episodësh të rëndësishme, përfshirë tre gola të anuluar të Çelsit, raste të humbura dhe vendime që ndikuan dukshëm në ndeshje.
Çelsi–Barcelona 3-0 28′ (autogol) Kunde, 55′ Estevao, 73′ Delap Kartoni i kuq: 44′ Arauho
