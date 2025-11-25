Prindërit i vendosën emrin pas diktatorit famëkeq! Politikani afrikan Adolf Hitler drejt fitores së zgjedhjeve: “Nuk jam si ai”

NAMIBI – Ndërsa qytetarët e një zone të vogël zgjedhore në Namibi i drejtohen kutive të votimit të mërkurën, pritet që ata të rizgjedhin një politikan vendas me një emër të pazakontë që prej vitesh ngjall vëmendje ndërkombëtare: Adolf Hitler Uunona.
Uunona, 59 vjeç, është anëtar i Organizatës Popullore të Afrikës Jugperëndimore, partia qeverisëse me prirje të majta që prej pavarësimit të vendit nga Afrika e Jugut në vitin 1990. Ai u zgjodh për herë të parë si këshilltar i zonës zgjedhore Ompundja në vitin 2004, duke siguruar më pas rizgjedhjen në vitet 2015 dhe 2020.
Në zgjedhjet e vitit 2020, që i fitoi me 85% të votave, Uunona u distancua hapur nga emri i tij, duke i thënë gazetës lokale *The Namibian* se nuk kishte pasur asnjë mundësi zgjedhjeje në emërtimin e tij.
“Babai im më dha këtë emër Adolf Hitler, por kjo nuk do të thotë që kam karakterin e Adolf Hitlerit, ose i ngjaj atij të Gjermanisë,” deklaroi ai. “Hitleri ishte një person kontrovers që kapte dhe vriste njerëz në të gjithë botën. Unë nuk jam si ai.”
Për shkak të sundimit kolonial gjerman nga viti 1884 deri në 1915, shumë emra gjermanikë u përvetësuan në Namibi dhe përdoren ende edhe sot. Uunona është një prej rasteve më të spikatura, por mesa duket emri nuk ka ndikuar në mbështetjen e tij politike, e cila vazhdon të mbetet e fortë ndër zgjedhësit lokalë.
