Trump nënshkruan urdhrin ekzekutiv për Inteligjencën Artificiale, nis ‘misionin Genesis’ që synon revolucion shkencor në SHBA

Washington – Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, nënshkroi sot një urdhër ekzekutiv historik që aktivizon “Misionin Genesis”, iniciativën më të madhe kombëtare të inteligjencës artificiale që Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë ndonjëherë. Programi, i udhëhequr nga Departamenti i Energjisë (DOE), synon të transformojë rrënjësisht kapacitetet kërkimore, shkencore dhe teknologjike të vendit.
Sipas Shtëpisë së Bardhë, misioni do të përdorë superkompjuterët amerikanë, rrjetin e laboratorëve kombëtarë dhe teknologjitë më të avancuara të inteligjencës artificiale dhe informatikës kuantike për të dyfishuar produktivitetin dhe ndikimin shkencor të SHBA-së brenda 10 viteve të ardhshme.
Sekretari i Energjisë, Chris Wright, e krahasoi këtë iniciativë me projekte historike si *Projekti Manhattan* dhe *programi hapësinor Apollo*, duke e cilësuar një moment decisiv për shkencën amerikane. “Nën udhëheqjen e Presidentit Trump, ‘Misioni Genesis’ çliron fuqinë e laboratorëve tanë kombëtarë dhe superkompjuterëve për të garantuar lidershipin global të Amerikës në inteligjencën artificiale,” deklaroi ai.
Iniciativa vjen pas disa reformave të administratës Trump për forcimin e epërsisë amerikane në AI, përfshirë programet “Heqja e barrierave për lidershipin amerikan në inteligjencën artificiale” dhe “Plani i veprimit të Amerikës për AI”.
Misioni drejtohet nga nënsekretari i Shkencës, Darío Gil, një prej figurave më të njohura në komunitetin global të kërkimit. Ai do të koordinojë 17 laboratorët kombëtarë të DOE-së, sektorin privat dhe qendrat akademike për të krijuar platformën shkencore më të avancuar dhe më të integruar që ka pasur ndonjëherë SHBA-ja.
Sistemi i ri do të ndërthurë: – superkompjuterët më të fuqishëm në botë, – sistemet e përparuara të inteligjencës artificiale, – teknologjitë e informatikës kuantike, – rrjetin e instrumenteve shkencore të vendit.
Afro 40,000 shkencëtarë, inxhinierë dhe teknikë do të marrin pjesë në këtë projekt, në bashkëpunim me kompanitë më të mëdha teknologjike amerikane.
Tre shtyllat strategjike të Misionit Genesis
1) Dominimi energjetik i SHBA-së Misioni synon të përshpejtojë zhvillimin e teknologjive të reja bërthamore, kërkimin për energjinë e bashkimit dhe modernizimin total të rrjetit elektrik.
2) Forcimi i kërkimit shkencor bazë Investimet në inteligjencën artificiale dhe teknologjinë kuantike do të krijojnë themelet për industritë e së ardhmes.
3) Siguria kombëtare AI-ja do të përdoret për sistemet më të avancuara mbrojtëse, forcon sigurinë e arsenalit bërthamor dhe përshpejton prodhimin e materialeve të reja strategjike.
Duke folur për vizionin afatgjatë, Darío Gil tha: “Po krijojmë platformën kërkimore më të fuqishme të ndërtuar ndonjëherë, që do të zgjidhë probleme që dikur konsideroheshin të pamundura.”
Edhe Brandon Williams, drejtues i NNSA-së, theksoi se misioni hap një epokë të re të superioritetit teknologjik dhe ushtarak amerikan.
“Misioni Genesis” shihet gjerësisht si hapi më i madh në garën globale për inteligjencën artificiale, duke sinjalizuar ambicien e administratës Trump për të rimarrë dhe konsoliduar lidershipin absolut të Shteteve të Bashkuara në teknologjitë e shekullit XXI.
