Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Benfica feston fitoren e parë në Champions, Galatasaray bie në Stamboll
Transmetuar më 25-11-2025, 21:51

25 Nëntor 2025, 21:01

Këtë pasdite u zhvilluan disa ndeshje të Champions League, ku Benfica arriti fitoren e parë në kompeticion duke mposhtur Ajaxin 0-2 në Holandë.

Portugezët kaluan në avantazh që në minutën e gjashtë me golin e Dahl, ndërsa Barreiros vulosi rezultatin në fund të ndeshjes. Ky sukses i parë rikthen Benfica-n në garë, ndërsa Ajax mbyll grupin me 0 pikë.

Ndërkohë, Royale Union triumfoi 0-1 ndaj Galatasaray-t në Stamboll, falë një goli të David në minutën e 57-të.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...