Benfica feston fitoren e parë në Champions, Galatasaray bie në Stamboll

25 Nëntor 2025, 21:01
Këtë pasdite u zhvilluan disa ndeshje të Champions League, ku Benfica arriti fitoren e parë në kompeticion duke mposhtur Ajaxin 0-2 në Holandë.
Portugezët kaluan në avantazh që në minutën e gjashtë me golin e Dahl, ndërsa Barreiros vulosi rezultatin në fund të ndeshjes. Ky sukses i parë rikthen Benfica-n në garë, ndërsa Ajax mbyll grupin me 0 pikë.
Ndërkohë, Royale Union triumfoi 0-1 ndaj Galatasaray-t në Stamboll, falë një goli të David në minutën e 57-të.
