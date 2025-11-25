OKB: Rindërtimi i Rripit të Gazës do të kushtojë mbi 70 miliardë dollarë, do të duhen dekada për t’u përfunduar

SHBA- Lufta në Gaza ka shkatërruar ekonominë e enklavës palestineze dhe ka kërcënuar vetë mbijetesën e saj, ka paralajmëruar OKB-ja, duke bërë thirrje për ndërhyrje ndërkombëtare të menjëhershme dhe të shpejta. Rindërtimi i Rripit të Gazës do të kushtojë më shumë se 70 miliardë dollarë dhe do të zgjasë disa dekada, sipas një raporti të ri nga Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregti dhe Zhvillim, i cili thotë se lufta dhe kufizimet kanë shkaktuar një kolaps të paparë në të gjithë ekonominë palestineze.
Mediat e huaja shkruajnë se raporti thotë se operacionet ushtarake kanë dëmtuar ndjeshëm çdo shtyllë të mbijetesës nga qasja në ushqim dhe strehim deri te funksionimi i shërbimeve shëndetësore dhe e kanë zhytur Gazën në një humnerë të krijuar nga njeriu. Ai shton se shkatërrimi i vazhdueshëm dhe sistematik ngre dyshime serioze nëse Gaza mund të rindërtohet si një hapësirë dhe shoqëri e qëndrueshme.
"Edhe në skenarin më optimist, me norma rritjeje dyshifrore të mbështetura nga nivele të larta të ndihmës së huaj, do të duhen disa dekada që Gaza të kthehet në nivelet e prosperitetit që gëzonte para tetorit 2023”, thekson UNCTAD. Organizata bën thirrje për një plan gjithëpërfshirës rimëkëmbjeje që duhet të kombinojë ndihmë të koordinuar ndërkombëtare, rivendosjen e transfertave fiskale dhe masa për të hequr kufizimet në tregti, lëvizje dhe investime
