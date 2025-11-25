Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Del kërkesa e Qeverisë drejtuar Kushtetueses: Pezullimi i Ballukut krijon ‘vakuum institucional’
Transmetuar më 25-11-2025, 20:07

Tiranë- Qeveria kërkon pezullimin e vendimit të GJKKO-së, duke argumentuar se largimi nga detyra i zëvendëskryemimistres Belinda Balluku cenon funksionimin e institucioneve dhe projektet strategjike të vendit

Këshilli i Ministrave i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese më 21 nëntor, duke kërkuar pezullimin e vendimit të Gjykatës së Posaçme (GJKKO).

GJKKO ka pezulluar nga detyra zëvendëskryeministren dhe ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.

Qeveria argumenton se masa e marrë nga GJKKO cenon kompetencat e tre institucioneve kushtetuese: Kryeministrit, Presidentit dhe Kuvendit.

Në kërkesën e firmosur nga kryeministri Edi Rama, qeveria kërkon pezullimin vetëm të pjesës së vendimit që lidhet me largimin nga detyra të Ballukut, duke pretenduar se ky akt prek interesa të lartë shtetërorë dhe shoqërorë.

Sipas argumentimit të Këshillit të Ministrave, pezullimi i Ballukut krijon një “vakuum institucional”, duke penguar funksionimin e ministrisë që ajo drejton.

Në dokument theksohet se kjo situatë “pamundëson propozimin e projekteve me rëndësi kombëtare për integrimin në Bashkimin Evropian, rreth 800 projekte për t’u miratuar deri në fund të vitit 2027”.

Qeveria shprehet se një anëtar i Këshillit të Ministrave gëzon të njëjtat të drejta si një deputet dhe, për këtë arsye, nuk mund të pezullohet nga detyra përmes një vendimi gjyqësor pa respektuar këto garanci kushtetuese.

Gjykata e Posaçme vendosi pezullimin e Belinda Ballukut nga të gjitha funksionet ekzekutive dhe i ndaloi asaj daljen jashtë vendit, pasi ajo është e pandehur në hetimin për tenderin e tunelit të Llogorasë dhe nën hetim për tenderin e lotit 4 të Unazës së Madhe.

Gjykata Kushtetuese pritet të shqyrtojë kërkesën e qeverisë, e cila synon rivendosjen në detyrë të Ballukut deri në një vendim përfundimtar për kushtetutshmërinë e masës së marrë nga GJKKO.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...