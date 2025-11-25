SPAK mbyll hetimet për Safet Bajrin, Behar Bajrin, Astmer Bilalin dhe Eria Agon

Prokuroria e Posaçme ka zbritur dosjen penale në GJKKO dhe ka bërë kërkesë për kalimin e çështjes në seancë gjyqsore.
Për këtë ngjarje, qëndrojnë në masën e sigurisë “arrest në burg” Safet dhe Behar Bajri si dhe Asmter Bilali për kryerjen e veprës penale “Vrasje me paramendim” kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”.
Ndërsa Eria Ago u lirua nga Apeli i Posaçëm pak ditë më parë, teksa qëndron në masën “arrest në shtëpi”.
Prokuroria e Posaçme ka mbledhur prova mbi të cilat ka krijuar dyshimin e arsyeshëm se personat nën hetim Behar Bajri, Astmer Bilali dhe Safet Bajri kanë planifikuar, organizuar dhe kanë kryer më 10.08.2018, në qytetin e Shkodrës, vrasjen me armë zjarri të shtetasit Fatbardh Lici, i afërm i shtetasit Ibrahim Lici.
Motivi i vrasjes së tij dyshohet se lidhet me atribuimin që shtetasi Behar Bajri, i bën shtetasit Ibrahim Lici për vrasjen e të njohurit të tij, shtetasit Boran Berçana.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd