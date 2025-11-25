Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Meta vetëofrohet të dëshmojë në SPAK për “21 Janarin”
Transmetuar më 25-11-2025, 18:55

Ish-presidenti Ilir Meta ka bërë kërkesë që të pyetet si person në dijeni për çështjen e ’21 Janarit’, ku humbën jetën katër protestues.

Kreu i PL-së, nga burgu, ka thirrur sot avokatin e tij, Kujtim Cakrani dhe i ka kërkuar që t’i bëjë kërkesë prokurorit A. Shehu për t’u pyetur si person që ka dijeni për rrethana dhe fakte lidhur me “21 Janarin”.

Javën e kaluar kreu i PD-së, Sali Berisha (në atë kohë kryeministër) u thirr në SPAK në lidhje me këtë ngjarje, ndërsa më herët është paraqitur dhe Lulzim Basha.

