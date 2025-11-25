Gjigandët gjermanë shfaqin interes për Asllanin dardan

Fisnik Asllani shkëlqeu me Kosovën gjatë kualifikueseve, duke zgjuar interesin e disa skuadrave të mëdha, përfshirë Bayern dhe Barcelonën.
Të reja të rëndësishme vijnë së fundmi, teksa Bild raporton se Borussia Dortmund po ndjek situatën e sulmuesit të Hoffenheimit, i cili mund të largohet nga klubi në verë.
Klubi verdhezi e kërkon Asllanin edhe në verë pas një periudhe të suksesshme huazimi te Elversberg sezonin e kaluar, por ai zgjodhi Hoffenheim.
Këtë sezon, 23-vjeçari numëron 6 gola dhe 3 asiste në 16 paraqitje, me ekipin që aktualisht renditet i shtati në Bundesligë.
