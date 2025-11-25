Berisha: Marta Kos adhuron Ramën

25 Nëntor 2025, 13:16 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar ashpër pas deklaratës së Marta Kos, e cila vlerësoi se zgjedhjet në Shqipëri ishin të lira. Berisha ka theksuar se kjo deklaratë është e frymëzuar dhe e paguar nga Kryeministri Edi Rama, duke e akuzuar Kosin për mbështetje të verbër ndaj tij dhe ekstremizmit politik të majtë.
Në një deklaratë për mediat, Berisha ka nënvizuar se Partia Demokratike ka dënuar publikisht deklaratën e Kos, duke e quajtur atë një akt që shkel rëndë ligjin ndërkombëtar të vlerësimit të zgjedhjeve dhe ligjin elektoral. Ai ka shtuar se qëndrimi i zëdhënësit të Komisionit Europian ishte i papajtueshëm me deklaratën e Kos, e cila, sipas Berishës, është një "adhuruese pa kushte" e Edi Ramës.
"PD mbetet e përkushtuar për proceset e integrimit evropian", ka theksuar Berisha, duke nënkuptuar se Partia Demokratike është e angazhuar për ruajtjen e standardeve demokratike dhe përmirësimin e imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.
