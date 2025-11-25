E rëndë! Çifti i ri rrethohet nga 3 emigrantë, 24-vjeçari detyrohet të shohë teksa vazhdojnë me të fejuarën e tij

Romë- Një ngjarje e rëndë ka tronditur Romën, ku një çift i ri italian u sulmua në një zonë të qetë të parkut Tor Tre Teste. Policia italiane ka njoftuar se disa persona i janë afruar makinës së çiftit, kanë thyer xhamin dhe më pas i kanë nxjerrë me forcë jashtë automjetit.
Djali 24-vjeçar është mbajtur i bllokuar nga dy prej sulmuesve, ndërsa e fejuara e tij 18-vjeçare është tërhequr pak metra më larg dhe është dhunuar seksualisht.
Pas incidentit, autorët janë larguar duke marrë edhe sendet personale të çiftit.
Dy të rinjtë njoftuan menjëherë policinë, e cila filloi identifikimin e autorëve. Deri tani janë arrestuar tre shtetas marokenë, të akuzuar për dhunë seksuale në grup dhe grabitje.
Mediat e huaja shkruajnë se dy prej tyre u kapën disa ditë pas ngjarjes në Romë, ndërsa i treti u ndalua në Venecia. Gjurmët e gishtërinjve të gjetura në xhamin e thyer të makinës dyshohet se përputhen me të arrestuarit.
Ndërkohë hetimet po vazhdojnë, pasi autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë që në sulm të kenë qenë të përfshirë edhe persona të tjerë.
Ngjarja ka ndezur sërish debatin në Itali rreth rasteve të dhunës seksuale dhe lidhjes së tyre me migracionin e parregullt. Episodet e fundit të dhunës ndaj grave kanë sjellë protesta në disa qytete italiane.
Ndërkohë, javën e kaluar ligjvënësit italianë miratuan një ndryshim të rëndësishëm ligjor që zgjeron përkufizimin e dhunës seksuale, duke e thjeshtuar raportimin e rasteve për viktimat.
