Atentat në Lushnje: Julian Sula i plagosur në këmbë, merret në pyetje

25 Nëntor 2025, 11:46 – Lushnjë – Julian Sula, i njohur në qytet si “Juli i Pashakos”, është bërë objekt i një atentati mëngjesin e sotëm në Lushnje. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:40, kur Sula, 45 vjeç, është plagosur në këmbë nga të shtëna me armë zjarri të qëlluara nga një automjet në lëvizje. Policia ka konfirmuar se Sula është jashtë rrezikut për jetën dhe është shoqëruar në komisariat për të dhënë sqarime lidhur me ngjarjen.
Sipas informacionit paraprak, autorët e dyshuar të atentatit janë ende të paidentifikuar. Ata kanë qëlluar me armë drejt makinës së Sulës nga një automjet tip Nissan që lëvizte me shpejtësi. Pas ngjarjes, automjeti i autorëve është gjetur i djegur në afërsi të fshatit Lifaj, me targa greke, çka ngre dyshime për origjinën e mundshme të autorëve.
Julian Sula është një emër i njohur për policinë e Lushnjës. Ai ka pasur precedentë penalë dhe ka qenë i përfshirë në hetime për ngjarje të dhunshme, përfshirë atentate dhe sulme fizike, por deri tani nuk ka qenë i dënuar për asnjë nga këto ngjarje. Policia ka ngritur pika kontrolli dhe ka rrethuar zonën për të kryer hetime të plota dhe për të identifikuar autorët e atentatit.
Grupi hetimor po punon intensivisht për të zbardhur motivet dhe rrethanat e ngjarjes, ndërsa autoritetet kanë apeluar për çdo informacion që mund të ndihmojë në kapjen e autorëve.
