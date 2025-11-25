Atentati në Lushnje, kush është Julian Sula, armiku i Aldo Bares, që mbeti i plagosur pasi u qëllua me breshëri armësh

LUSHNJE- Julian Sula, i njohur si “Juli i Pashakos”, është shënjestra e atentatit të sotëm në Lushnje. Blutë konfirmojnë se Sula, armiku i njohur i Aldo Bares, ka marrë një plumb në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ngjarja ndodhi paraditen e kësaj të marte në afërsi të Spitalit të qytetit, ku tre persona të paidentifikuar qëlluan me armë drejt automjetit me të cilin udhëtonte Sula.
Policia ndërhyri menjëherë, duke futur në shtetrrethim të gjithë qytetin dhe duke rritur patrullimet në rrugët kryesore për të parandaluar ndonjë tentativë të dytë. Vetëm pak pas atentatit, automjeti i dyshuar i autorëve u gjet i djegur në fshatin Lifaj, ndërkohë që forcat e rendit po verifikojnë identitetin e personave brenda tij dhe origjinën e armëve të përdorura.
Sula nuk është një emër i panjohur për Policinë e Shtetit; ai ka qenë disa herë në qendër të hetimeve dhe arrestimeve, përfshirë rolin e tij si i dyshuar në masakrën e Lushnjës ku u vranë Jurgen Hoxha dhe Zamir Latifi, miq të Aldo Bares. Ai u dorëzua vetë në komisariatin e Lushnjes, por u lirua për mungesë provash.
Përveç këtij rasti, Sula ka qenë objekt i një tentative për ta vrarë më parë, duke pësuar dëmtime fizike të shumta, ndërkohë që autorët nuk janë identifikuar ende.
Policia ka ngritur pika kontrolli në dalje dhe hyrje të qytetit dhe po mbledh provat nga vendngjarja, përfshirë gëzhojat dhe mbetjet e automjetit të djegur, ndërsa hetimet për të zbuluar motivet dhe identitetin e autorëve vijojnë.
Lushnjë/Informacion paraprak
Rreth orës 10:40, në afërsi të stadiumit Lushnjë, dyshohet se është plagosur në këmbë me armë zjarri shtetasi J. S., 45 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë kanë ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të qytetit dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve.
Në afërsi të fshatit Lifaj, është konstatuar një automjet duke u djegur, i cili dyshohet se u përket autorëve.
Grupi hetimor në drejtimin e Prokurorisë po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
