Atentati në Lushnje, policia: Objektivi ka mbetur i plagosur!

25 Nëntor 2025, 11:50 – Lushnjë – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë mëngjes në qytetin e Lushnjës, ku rreth orës 10:40, shtetasi J. S., 45 vjeç, është plagosur në këmbë me armë zjarri në afërsi të stadiumit të qytetit. Sipas informacionit të dhënë nga policia, ngjarja dyshohet të ketë lidhje me atentatin e mëparshëm që ndodhi në qytet, ku disa persona janë përfshirë në një përplasje me armë.
J. S., i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ka marrë ndihmën e parë dhe është dërguar në spital për mjekim të mëtejshëm. Policia ka ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të qytetit dhe po punon intensivisht për identifikimin dhe kapjen e autorëve të mundshëm.
Në afërsi të fshatit Lifaj, është konstatuar një automjet duke u djegur, që dyshohet të ketë lidhje me autorët e atentatit. Ky zhvillim ka shtuar dyshimet se ngjarjet janë të lidhura dhe se automjeti mund të jetë përdorur për largimin e autorëve pas plagosjes së J. S.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, është duke analizuar të dhënat dhe dëshmitë për të zbardhur të plotë rrethanat e ngjarjes, ndërsa apelon për çdo informacion nga qytetarët që mund të ndihmojë në kapjen e autorëve.
Lushnjë/Informacion paraprak
