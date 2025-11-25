Ish-kryebashkiaku i Tepelenës, Tërmet Peçi, paraqitet në SPAK

25 Nëntor 2025, 10:11 – Tiranë – Deputeti i Partisë Socialiste, Tërmet Peçi, është paraqitur mëngjesin e kësaj të marte pranë Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK). Peçi ka shkuar në prokurori vetë, i pashoqëruar nga asnjë person.
Arsyeja e thirrjes së tij ende nuk është bërë e ditur nga burimet e SPAK. Vizita e tij ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe opinionit publik, ndërsa hetimet e mundshme janë ende të paqarta.
Në këto momente, është ende herët për të përcaktuar nëse thirrja e Peçit lidhet me hetime të mëparshme apo me çështje të reja.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd