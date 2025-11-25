Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Cila është banorja e BBVK që do të shkojë në “Grande Frattello”?
Transmetuar më 25-11-2025, 08:57

Big Brother VIP Kosova 4 do të realizojë një shkëmbim banorësh me reality show-n italian Grande Fratello.

Lajmi u dha nga moderatori Alaudin Hamiti në Prime-n e tretë, ku u bë e ditur se të premten një konkurrent do të transferohet për një javë në versionin italian të programit.

Banorja e përzgjedhur është Dolce, e cila u vlerësua nga publiku dhe opinionistët si zgjedhja më e duhur për këtë eksperiencë.

Se si do të paraqitet gjatë qëndrimit të saj në Itali, pritet të zbulohet në ditët në vijim.

