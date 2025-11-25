OKB paralajmëron: Dhuna ndaj grave mbetet në nivele alarmante, pa shenja përmirësimi

Raporti i UN Women: Mbi 50 mijë gra dhe vajza humbën jetën nga dhuna brenda familjes në vitin 2024
25 Nëntor 2025
Organizata e Kombeve të Bashkuara ka publikuar një raport të ri që tregon se dhuna ndaj grave vazhdon të jetë një problem global i përmasave serioze. Sipas UN Women dhe Zyrës së OKB-së për Kontrollin e Drogave dhe Parandalimin e Krimit, rreth 50 mijë gra dhe vajza humbën jetën në vitin 2024 si pasojë e dhunës së ushtruar nga partnerët ose anëtarët e familjes.
Raporti u publikua në Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave dhe thekson se, pavarësisht përpjekjeve ndërkombëtare, nuk ka ende progres të dukshëm në uljen e rasteve të femicidit.
Shifra që tregojnë një problem të vazhdueshëm
Vitin e kaluar, në total 83 mijë gra dhe vajza u vranë në të gjithë botën. Prej tyre:
60% u vranë në ambiente private, kryesisht nga partnerë apo familjarë.
Kjo nënkupton se rreth 137 gra humbnin jetën çdo ditë, sipas të dhënave të 117 vendeve të përfshira në analizë.
Shifrat rezultojnë pak më të ulëta se ato të vitit 2023, por ekspertët theksojnë se kjo ndryshon vetëm për shkak të mënyrës së raportimit në vende të ndryshme dhe nuk tregon përmirësim real.
Sipas raportit, Afrika mbetet rajoni me numrin më të lartë të viktimave. Teknologjia, një terren i ri i dhunës
Sarah Hendrix, drejtoreshë e politikave në UN Women, theksoi se zhvillimet teknologjike kanë krijuar forma të reja dhune, përfshirë:
publikimin e imazheve pa pëlqim,
shpërndarjen e materialeve të manipuluara (“deepfakes”),
ngacmime dhe kërcënime online.
Sipas saj, dhuna në internet shpesh lidhet me rreziqe në jetën reale dhe mund të çojë në pasoja të rënda. Thirrje për veprim
UN Women kërkon:
forcimin e ligjeve,
njohjen e formave të reja të dhunës,
rritjen e mbrojtjes së grave dhe vajzave,
përgjegjësimin e autorëve përpara se situatat të përshkallëzohen.
Raporti përfundon se shtëpia vazhdon të jetë vendi më i rrezikshëm për shumë gra dhe vajza, duke nënvizuar nevojën për politika më efektive dhe mbështetje të vazhdueshme globale.
