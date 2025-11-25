Lejet e qëndrimit për të mitur në BE, shqiptarët të tretët në Europë me pothuajse gjysmën e rasteve në Itali

TIRANË, 25 nëntor 2025 – Shqipëria renditet ndër vendet kryesore të Europës jashtë BE-së për numrin e të miturve që marrin leje të para qëndrimi në vendet e Bashkimit Europian. Sipas Eurostat, gjatë vitit 2024 rreth 18,697 fëmijë shqiptarë nën 18 vjeç morën leje të para qëndrimi, duke e renditur vendin në pozicionin e tretë në kontinent pas Ukrainës dhe Bjellorusisë.
Migracioni i të miturve shqiptarë drejt BE-së përqendrohet kryesisht në: – Itali: 8,254 leje (44.1%) – Greqi: 4,877 leje (26.1%) – Gjermani: 4,165 leje (22.3%) – Vendet e tjera të BE-së: 1,401 leje (7.5%)
Arsyeja dominante për këto leje mbetet bashkimi familjar, i lidhur ngushtë me komunitetet e mëdha shqiptare në Itali dhe Greqi. Gjermania po shfaqet në vitet e fundit si destinacion i rëndësishëm për punësim dhe vendosje familjare.
Në total, vendet e BE-së lëshuan 540,445 leje të para qëndrimi për të mitur jo-BE gjatë 2024-s, shumica për bashkim familjar (66%). Gjermania, Spanja dhe Italia kryesuan listën e destinacioneve.
Të dhënat tregojnë një rritje të dukshme të kërkesës për leje qëndrimi nga të mitur të vendeve të treta, ndërsa shqiptarët mbeten ndër grupet me përfaqësimin më të lartë në këtë kategori migrimi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd