Duke luajtur me një lojtar më tepër, Man. United humbet në shtëpi ndaj Evertonit

ANGLI – Një skenar i pabesueshëm në “Old Trafford”. Edhe pse Manchester United luajti me epërsi numerike që në minutën e 13-të, pas përjashtimit të Idrissa Gueye pas një debati me shokun e skuadrës Michael Keane, “Djajtë e Kuq” u mposhtën në shtëpi nga Evertoni me rezultatin 0-1.
Ndeshja e fundit e javës së 12-të të Premier League duhej të ishte një mundësi ideale për United-in, që synonte fitoren për t’iu afruar zonës së katër vendeve të para që sigurojnë kualifikimin direkt në Champions League. Por realiteti në fushë tregoi krejt të kundërtën.
Me 11 kundër 10, Manchester United nuk arriti të shfrytëzonte avantazhin, ndërsa Evertoni goditi i pari. Kiernan Dewsbury-Hall shënoi në minutën e 29-të, duke heshtur “Old Trafford”-in. United pati disa raste të mira për të barazuar, por u ndal vazhdimisht nga pritjet spektakolare të Jordan Pickford.
Në fund, rezultati mbeti 0-1 dhe Manchester United mbetet në vendin e dhjetë me vetëm 18 pikë pas 12 ndeshjesh. Evertoni e barazon në pikë skuadrën e Ten Hag, por qëndron poshtë për shkak të golavarazhit më të dobët.
