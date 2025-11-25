Raporti: qytetarët shqiptarë, ndër më pesimistët në europë për blerje banese gjatë 2025-ës

Tiranë, 25 nëntor 2025 – Shqipëria renditet ndër vendet më pesimiste në kontinent për blerjen ose ndërtimin e një banese në 12 muajt e ardhshëm, sipas të dhënave më të fundit të Eurostat për tremujorin e tretë të vitit 2025.
Indeksi i besimit të konsumatorëve për këtë kategori arriti në -82.8 pikë, një vlerë që tregon se pjesa dërrmuese e familjeve shqiptare – rreth 80 deri në 85 për qind më shumë sesa ata që janë optimistë – nuk e shohin të mundur marrjen e një banese në një afat të shkurtër.
Indeksi i balancës së Eurostat llogaritet si diferencë midis përqindjes së të anketuarve që presin të blejnë ose ndërtojnë një shtëpi dhe atyre që nuk e konsiderojnë këtë hap. Të gjitha vendet e Europës kanë shënuar vlera negative, çka dëshmon tendencën e përgjithshme të hezitimit për investime në pasuri të paluajtshme.
Në krahasim me mesataren e Bashkimit Europian (-77.9) dhe të vendeve të eurozonës (-79.0), Shqipëria paraqitet më pesimiste, duke pasqyruar vështirësitë ekonomike dhe çmimet e larta të tregut, veçanërisht në Tiranë dhe zonat bregdetare, ku kërkesa e investitorëve vendas dhe të huaj ka çuar çmimet përtej mundësive të shtresës së mesme.
Në rajon, niveli i besimit të konsumatorëve shqiptarë është i ngjashëm me Belgjikën (-82.1) dhe Bullgarinë (-78.3), por më i lartë se në Itali (-88.9) dhe Serbi (-98.7). Ndërkohë, vende si Mali i Zi (-72.6) dhe Kroacia (-72.5) raportojnë pritshmëri më pozitive, të ndikuara nga stabiliteti i sektorit të turizmit dhe investimet e huaja.
Gjermania (-69.3) dhe Danimarka (-68.3) renditen ndër vendet me nivelin më të lartë të besimit, pasqyrë e ekonomive më të qëndrueshme dhe mundësive më të favorshme të financimit.
Ekspertët theksojnë se rënia e besimit në gjithë Europën lidhet me normat e larta të interesit, të cilat kanë mbetur të shtrënguara gjatë 2025-ës pas politikave të Bankës Qendrore Europiane për frenimin e inflacionit. Këto kushte financiare, të kombinuara me pasiguritë ekonomike, kanë ulur gatishmërinë e qytetarëve për investime madhore si blerja e një banese.
Për Shqipërinë, vlera –82.8 nënvizon hendekun e rritur midis të ardhurave familjare dhe çmimeve të tregut, duke e bërë pronësinë një synim gjithnjë e më të vështirë për shumë qytetarë. Tregu i pasurive të paluajtshme vijon të dominohet nga blerjet për investim, ndërsa nevoja reale për strehim shtyhet gjithnjë e më shumë në plan të dytë.
