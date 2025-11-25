Ndërsa vazhdojnë bisedimet për paqen, Kievi nën sulm masiv nga Rusia! 2 të vrarë dhe disa të plagosur!

Kiev- Ndërsa në Gjenevë delegacionet amerikane dhe ukrainase diskutojnë për planin e paqes në Ukrainë, Rusia, nga ana tjetër, ka nisur një sulm në shkallë të gjerë kundër Kievit dhe qyteteve të tjera të vendit duke përdorur raketa detare kruiz, raketa balistike dhe një numër të madh dronësh. Autoritetet ukrainase i cilësuan bombardimet si "një sulm masiv të kombinuar ndaj objekteve të infrastrukturës energjetike".
Dy persona u vranë në Kiev, ndërsa 7 të tjerë u plagosën. Furnizimi me energji elektrike dhe ujë është ndërprerë në disa zona të kryeqytetit. Një zjarr shpërtheu në një ndërtesë 22-katëshe në lagjen Pechersk. Banorët u evakuuan. Presidenti Volodymyr Zelensky theksoi se të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm se rusët nuk do ta zvogëlojnë presionin, duke shtuar se partnerët, përfshirë SHBA, të marrin parasysh në negociata se me kë kanë të bëjnë.
"Duhet të jemi të vetëdijshëm se Rusia nuk do ta zvogëlojë presionin e saj ndaj Ukrainës dhe në ditët dhe javët në vijim duhet të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me sirenat e sulmeve ajrore dhe të gjitha këto kërcënime sulmi. Ne e dimë saktësisht me kë kemi të bëjmë dhe Forcat Ajrore dhe të gjithë përbërësit e tjerë të Forcave të Mbrojtjes dhe Sigurisë së Ukrainës kanë të gjitha urdhrat.
Dhe do të ishte e drejtë që të gjithë partnerët tanë – dhe veçanërisht pala amerikane – të merrnin parasysh kërcënimin që sheh edhe inteligjenca e tyre dhe nëse ka negociata, nëse ato janë konstruktive, nëse vërtet i japim fund luftës, atëherë nuk duhet të ketë raketa, as sulme masive kundër Ukrainës, kundër popullit tonë. Dhe është e mundur ta bëjmë këtë me ata që janë vërtet të fortë në botë dhe shumë varet nga Amerika. Rusia e filloi luftën – Rusia duhet ta përfundojë luftën dhe ne sigurojmë kushtet e nevojshme përmes dialogut me partnerët tanë", tha ai.
