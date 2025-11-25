Rikthehen reshjet e shiut në të gjithë vendin. Parashikimi i motit për sot

Vendi ynë edhe sot do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me vranësira mesatare e të denduar si dhe alternime kthjellimesh të herëpashershme.
Prezencë e reshjeve të shiut që në orët e pata të 24-orëshit në pjesën më të madhe të vendit me intensitet të ulët.
Gjatë ditës hera-herës nëzonën e veriperëndimit e jugperëndimit reshje shiu në formën e shtrëngatave afatshkurtra.Në orët e mesditës dhe pasdites në jugperëndim në Vlorë, Himarë, Delvinë dhe në veriperëndim, Velipojë, Shkodër, Lezhë reshje shiu me intensitet mesatar deri të lartë, hera-herës shtrëngatashoqëruar me shkarkesa elektrike.
Në zonën e Alpeve dhe në lartësinë mbi 1500 metra reshje bore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim nga juglindje- jugperëndim me shpejtësi mesatare me shpejtësi mesatare deri në 7m/sek, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore fiton shpejtësi deri në 20m/sek.
Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 3-5 ballë.
