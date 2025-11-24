Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ngujimi në banesën e braktisur në Orosh, Juljan Cumraku u konvertua nga besimtar katolik në mysliman
Transmetuar më 24-11-2025, 22:28

Dalja e dy personave të armatosur nga banesa e braktisur në fshatin Orosh të Fushë-Arrëzit, Juljan Cumraku dhe Arben Uka, i ka hapur rrugën zbulimit të detajeve të mëtejshme, ndërsa autoritetet ende po vijojnë kontrollin e zonës dhe të ndërtesës ku ata qëndruan të izoluar për orë të tëra.

Raportohet se një nga të dorëzuarit, Juljan Cumraku, 34 vjeç, ka një histori personale që përfshin konvertimin e tij fetar. Fillimisht besimtar katolik, Cumraku më pas është konvertuar në fenë myslimane. Sipas informacionit të siguruar, ai frekuentonte një xhami në fshatin Kryezi, objekt fetar që prej një kohe të gjatë funksionon pa imam të përhershëm.

Ndërkohë, operacioni antiterror në terren vijon.

Forcat RENEA kanë nisur kontrollin e plotë të ambientit me qen të specializuar, me qëllim zbulimin e çdo arme ose materiali të rrezikshëm që mund të jetë fshehur nga dy të dyshuarit gjatë qëndrimit të tyre në banesë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...