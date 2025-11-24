Horoskopi Javor i Brankos: parashikimet nga 24 deri më 30 nëntor 2025

Merrni frymë thellë dhe lëreni veten të udhëhiqeni nga ky horoskop javor, ku realiteti ndërthuret me intuitën.
Drita e Jupiterit po afrohet, por më parë duhet kaluar një periudhë mjegulle.
Cili do të jetë fati juaj në dashuri, punë dhe shëndet? Vetëm horoskopi i Brankos e shpjegon këtë, lexojeni tek noa.al.
Dashi – Shtysa e guximit (21 Mars – 20 Prill)
Kjo javë kërkon guxim dhe vendosmëri. Në dashuri, hiqni mënjanë çdo maskë dhe tregoni veten ashtu si jeni; sinqeriteti do të rigjallërojë një pasion që dukej i fikur. Në punë, një ide e shpejtë dhe e zgjuar do t’ju ndihmojë të kapërceni një pengesë që ju ka bllokuar prej kohësh. Mos hezitoni të merrni nismën, sepse energjia e Marsit ju favorizon. Kujdes shëndetin: mund të shfaqet lodhje nga teprimi me angazhime. Merrni kohë për pushim. Dita e mërkurë mund të sjellë keqkuptime të vogla në familje.
Demi – Durimi që jep fryte (21 Prill – 20 Maj)
Toka nën këmbët tuaja është e favorshme, por kërkon qetësi dhe vëmendje. Në dashuri, ka afrimitet, por mos u izoloni në botën tuaj të sigurt; flisni hapur me partnerin për shqetësimet që keni, sepse do ta forcojë lidhjen. Në punë, kjo javë është e përshtatshme për planifikim dhe jo për rezultate të menjëhershme. Qëndrueshmëria do t’ju shpërblejë së shpejti. Shëndeti është në përmirësim, por kujdes me ushqimet: një teprim i vogël mund t’ju rëndojë. Fundjava është periudhë e mirë për t’u kujdesur për veten.
Binjakët – Liria e mendjes dhe ideve (21 Maj – 21 Qershor)
Atmosfera rreth jush është e gjallë dhe ndjeshmëria intelektuale është shumë e lartë. Në dashuri, mund të tërhiqeni nga biseda të lehta e stimuluese; mendja është pikënisja juaj e dëshirës, por mos harroni edhe pjesën emocionale. Në punë, aftësia juaj për të menaxhuar situata të ndryshme do t’ju çojë drejt një ideje të re ose një bashkëpunimi të favorshëm. Kujdes të mos shpërndaheni në shumë drejtime njëkohësisht. Shëndeti është i mirë, por mendimet e shumta mund të prishin gjumin; shmangni pajisjet elektronike para se të flini.
Gaforrja – Thellësia e emocioneve (22 Qershor – 22 Korrik)
Emocionet tuaja janë udhërrëfyesi kryesor këtë javë. Në dashuri, kërkoni siguri dhe stabilitet; është momenti i duhur për qartësi dhe për të mbrojtur hapësirën tuaj emocionale nga ndikimet e jashtme. Në punë, besoni tek instinkti juaj, sidomos në profesione që lidhen me publikut ose kujdesin ndaj të tjerëve. Shfaqja e ndjeshmërisë nuk është dobësi, përkundrazi është pika juaj e fortë. Kujdes me stomakun, zona juaj e ndjeshme. Gjeni momente qetësie për të rikthyer ekuilibrin.
Luani – Zjarri i pasionit (23 Korrik – 23 Gusht)
Energjia juaj është e lartë dhe dëshira për t’u vënë në qendër është e fortë. Në dashuri, pasioni është në kulm: mund të krijohen lidhje të reja ose të forcohen ato ekzistuese. Megjithatë, mos u tregoni tepër krenarë; lejoni partnerin të ndriçojë së bashku me ju. Në punë, krijimtaria dhe dëshira për t’u dalluar do të vihen re. Mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tuaja, por shmangni përplasjet me eprorët. Energjia është e mirë, por mbani kujdes shpinën dhe qëndrimin. E hëna është dita juaj me fat.
Virgjëresha – Vija e hollë e përsosmërisë (24 Gusht – 22 Shtator)
Kjo javë kërkon qartësi dhe saktësi. Në dashuri, kërkoni harmoni dhe stabilitet; shmangni që vërejtjet e vogla të kthehen në konflikte të panevojshme. Dashurinë shprehni përmes gjesteve konkrete. Në punë, aftësia analitike ju ndihmon të zgjidhni një problem që të tjerët nuk e kanë parë. Mund të merrni vlerësime për përkushtimin dhe profesionalizmin. Në shëndet, sistemi nervor kërkon pushim: gjeni kohë për t’u çlodhur, lexuar ose bërë aktivitete të qeta.
—
PESHORJA: Vallja e harmonisë (23 Shtator – 22 Tetor)
Peshore, jeni mjeshtra të ekuilibrit dhe këtë javë do t’ju duhet ta ruani me kujdes. Në dashuri, kërkimi i qetësisë emocionale është në qendër të vëmendjes; një bisedë e hapur dhe e sinqertë ju ndihmon të kaloni një mosmarrëveshje të vogël dhe të riktheni paqen në çift. Në punë, diplomacia juaj do të jetë e nevojshme në një situatë të ndërlikuar; aftësia për të parë të dyja anët e problemit do të sjellë rezultat. Shmangni vendimet e nxituara, sidomos në financa. Shëndeti është i mbrojtur, por mund të keni shqetësime të vogla që lidhen me qarkullimin e gjakut ose veshkat; kujdesuni për hidratimin.
—
AKREPI: Vala e transformimit (23 Tetor – 22 Nëntor)
Akrepi, thellësitë e brendshme të shenjës suaj janë të trazuar nga një valë ndryshimi. Në dashuri, dëshira për intimitet dhe afërsi është shumë e fortë; kjo javë është ideale për të trajtuar tema të ndjeshme dhe për të forcuar lidhjen përmes sinqeritetit emocional. Në punë, po përgatiteni për një ndryshim të madh; mos kini frikë të hiqni dorë nga ajo që nuk ju shërben më, për t’i hapur rrugë risive. Vendosmëria ju bën të pandalshëm. Kujdesuni për shëndetin: stresi dhe tensionet mund të ndikojnë fizikisht. Energjia juaj është e fuqishme – përdoreni për t’u rinovuar.
—
SHIGJETARI: Shigjeta e dijes (23 Nëntor – 21 Dhjetor)
Gëzuar, Shigjetar! Dielli në shenjën tuaj ju jep optimizëm dhe energji të ndezur. Në dashuri, entuziazmi është i lartë; jeni të hapur ndaj përvojave të reja dhe ndaj ndarjes së planeve të mëdha me personin që doni. Do të jeni veçanërisht tërheqës. Në punë, dëshira për të mësuar dhe zgjeruar horizontet ju shtyn drejt studimeve, udhëtimeve ose projekteve ambicioze. Besoni në aftësitë tuaja. Kujdes me këmbët dhe mëlçinë; mos e teproni nga entuziazmi. E diela është dita juaj me fat, energjia është në maksimum.
—
BRICJAPI: Mali i qëndrueshmërisë (22 Dhjetor – 20 Janar)
Bricjap, ngjitja juaj është e ngadaltë, por e sigurt. Qëndrueshmëria është udhëzuesi juaj. Në dashuri, mund të ndiheni të distancuar ose shumë të përqendruar në detyrime; përpiquni të gjeni ekuilibrin mes përgjegjësive dhe momenteve të ngrohta me partnerin. Në punë, serioziteti dhe përgjegjshmëria ju vendosin në një pozitë besimi; një epror mund t’ju japë një detyrë të rëndësishme që vlerëson aftësitë tuaja. Mos kini frikë nga lodhja, suksesi është afër. Për shëndetin, kushtojini vëmendje kockave dhe artikulacioneve, sidomos nëse qëndroni shumë ulur. Është koha të lëvizni më tepër.
—
UJORI: Fryma e inovacionit (21 Janar – 19 Shkurt)
Ujor, rreth jush po qarkullon një energji risish dhe jeni gati të ndryshoni gjithçka. Në dashuri, kërkoni një lidhje që ju stimulon intelektualisht; mund të takoni njerëz të veçantë ose të surprizoni partnerin me ide të pazakonta. Në punë, mendja juaj është plot me ide krijuese; mos u frikësoni t’i propozoni, sepse mund të sjellin sukses të menjëhershëm. Java favorizon bashkëpunimet dhe marrëdhëniet shoqërore. Shëndeti është i mirë, por aktiviteti i tepërt mendor mund të shkaktojë pagjumësi; relaksohuni me aktivitete krijuese.
—
PESHQIT: Pasqyrimi i intuitës (20 Shkurt – 20 Mars)
Peshqit, po lundroni në ujërat e thella të intuitës dhe ëndrrave. Në dashuri jeni më romantikë dhe më të hapur se zakonisht; lejojini ndjeshmërisë t’ju udhëheqë, por ruani kontaktin me realitetin. Partneri ka nevojë për empatinë tuaj. Në punë, besoni tek intuita; një ide e papritur mund t’ju ndihmojë të zgjidhni një situatë të ndërlikuar me lehtësi. Mos merrni mbi vete problemet e të tjerëve. Për shëndetin, këmbët janë pika juaj e ndjeshme; kujdesuni me masazh, banjë të ngrohta dhe shmangni substancat që ndikojnë në ndjesitë. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd