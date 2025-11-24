Paolo Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 më sfidat e javës 24 deri 30 nëntor

Kjo javë nga 24 deri më 30 nëntor sjell ndryshime të forta astrologjike që ndikojnë drejtpërdrejt në dashuri, punë dhe energji.
Disa shenja marrin një shtysë të madhe pozitive, ndërsa të tjerat duhet të lëvizin me më shumë kujdes.
Ja kush përfiton më shumë dhe kush duhet të ruhet këtë javë sipas analizës së përgjithshme të Paolo Fox.
3 SHENJAT MË ME FAT TË JAVËS
1. Akrepi
Java i hap rrugë një ekuilibri të ri në ndjenja dhe një rikthim të fortë të pasionit. Projektet profesionale përparojnë me ritëm të shpejtë dhe çdo iniciativë e re gjen terren të qëndrueshëm. Energjia fizike dhe mendore është e lartë. Planetet në pozicion të favorshëm i japin Akrepit qartësi, vendosmëri dhe mundësi konkrete për sukses.
2. Peshqit
Venusi i mbështet fuqishëm ndjenjat dhe ditët e para të javës janë perfekte për takime, sqarime dhe vendime të rëndësishme sentimentale. Në punë vijnë përgjigje për çështjet e pezulluara dhe projektet e reja marrin formë. Peshqit kanë një rritje të dukshme të humorit, intuitës dhe energjisë.
3. Shigjetari
Java ofron shanse për çlirim emocional dhe hapje ndaj mundësive të reja. Puna sjell zhvillime konkrete sidomos pas datës 25, ndërsa dashuria përfiton nga një qartësi e re. Shigjetari fiton ritmin, guximin dhe motivimin për t’u përballur me çdo sfidë. Dhjetori fillon me një kthesë shumë pozitive.
—
3 SHENJAT MË PAK TË FAVORSHTME TË JAVËS
1. Peshorja
Marrëdhëniet familjare dhe çështjet e vjetra ligjore ose financiare mund të krijojnë tension. Energjia fizike është e luhatshme dhe duhet shmangur lodhja e tepërt. Disa ditë të javës janë të rënda emocionalisht dhe dialogu kërkon kujdes të veçantë.
2. Demi
Venusi në kundërshti sjell pasiguri sentimentale, vonesa dhe pakënaqësi në komunikim. Në punë ka mundësi rritjeje, por këshillohet kujdes në financa pasi shpenzimet e papritura janë të mundshme. Demi duhet të ruajë qetësinë dhe mos të shtyjë gjërat me forcë.
3. Ujori
Edhe pse situata përmirësohet së shpejti, mesjava mund të sjellë tensione në dashuri dhe çështje familjare të mbartura. Financat kërkojnë kujdes dhe disa lëvizje mund të jenë të ngadalta. Energjia fizike kërkon kursim dhe më pak nxitim. /noa.al
