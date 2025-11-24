Detaje nga ngjarja në Orosh / Hamza Uka u vetëdorëzua i plagosur, RENEA nuk ka shtënë drejt banesës

OROSH, 24 Nëntor 2025 – 21:09 Detaje të reja kanë dalë në dritë lidhur me operacionin e tensionuar të zhvilluar gjatë ditës së sotme në Orosh, ku dy të armatosur – Julian Çumaraku dhe Arben Uka (i njohur si Hamza Uka) – iu dorëzuan forcave të policisë pas orësh të tëra qëndrimi të rrethuar.
Burime nga vendngjarja konfirmojnë se Arben Uka është vetëdorëzuar i plagosur, megjithatë ende nuk dihen qartë rrethanat në të cilat ai ka marrë plagën. Deri tani, zyrtarisht është sqaruar se policia dhe forcat speciale RENEA nuk kanë shtënë asnjëherë drejt banesës ku dyshja fshihej prej muajsh.
Operacioni nisi herët në mëngjes, kur forcat e Policisë së Pukës rrethuan një shtëpi të braktisur në fshatin Orosh, një objekt që prej kohësh dyshohej se përdorej si strehë nga të dy të kërkuarit. Pas verifikimeve të para, policia kërkoi menjëherë mbështetjen e forcave speciale RENEA, për shkak të rezikut të lartë që paraqisnin personat e armatosur brenda godinës.
Pavarësisht orëve të tensionuara dhe pranisë së snajperëve e negociatorëve, operacioni përfundoi pa shkëmbime zjarri mes palëve. Ende mbeten të paqarta motivet e qëndrimit të tyre të armatosur në banesën e braktisur, si dhe mënyra se si Arben Uka është plagosur para dorëzimit.
Hetimet po vijojnë për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes.
