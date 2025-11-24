Branko: 3 shenjat më me fat dhe 3 shenjat më pak me fat të ditës, e martë 25 nëntor

Astrologu italo-slloven, Branko Vatovec, sugjeron se kjo e martë 25 nëntor 2025, sjell energji të forta nga Hëna në Bricjap dhe ndikime planetare që favorizojnë disa shenja më shumë se të tjerat.
Disa përfitojnë nga stabiliteti, vendosmëria dhe qartësia, ndërsa të tjerat duhet të kalojnë me kujdes tensionet dhe luhatjet emocionale.
Më poshtë gjeni tre shenjat më me fat të ditës dhe tre shenjat që përballen me më shumë sfida
3 SHENJAT MË ME FAT TË DITËS
Luani
Luani përfiton nga energjia e Marsit, që i jep kurajë, dinamizëm dhe vullnet të pandalshëm. Në punë është dita ideale për të kërkuar më shumë, për të treguar aftësitë dhe për të marrë role drejtimi. Personaliteti juaj tërheq vëmendjen dhe lehtëson krijimin e aleancave të rëndësishme. Në dashuri dita mbushur me pasion sjell afrimitet dhe një energji të fortë në çift. Edhe beqarët shkëlqejnë në takime. Dita ju ndihmon të vendosni themele të reja për plane afatgjata.
Demi
Demi gjen stabilitet prej pozicionimit të Hënës në Bricjap, që sjell qetësi, organizim dhe përqendrim të lartë. Çështjet financiare dhe burokratike menaxhohen me maturi dhe japin përgjigje pozitive. Në punë mund të merrni vlerësim ose një shenjë mirënjohjeje për përkushtimin tuaj. Në dashuri dita favorizon qetësinë dhe intimitetin, sidomos për çiftet që kërkojnë të rikthejnë stabilitetin emocional. Beqarët kanë mundësi të takojnë dikë brenda rrethit të njohurive. Është ditë që sjell rezultate konkrete.
Binjakët
Binjakët ndihen të kthjellët dhe energjikë falë ndikimit të Mërkurit. Dita është shumë e mirë për të komunikuar, për të prezantuar ide të reja dhe për të gjetur zgjidhje në punë. Çdo kontakt i ri mund të hapë një mundësi profesionale. Në dashuri dita është lehtësuese: beqarët mund të marrin një mesazh ose sinjal interesant, ndërsa çiftet rigjejnë dialogun dhe atmosferën e mirë. Dita ju mban në qendër të vëmendjes me humor të mirë dhe mendim të shpejtë.
—
3 SHENJAT MË PAK ME FAT TË DITËS
Gaforrja
Me Hënën kundër, Gaforrja përballet me tension të brendshëm dhe një lodhje të shtuar emocionale. Në punë disa çështje mund të kërkojnë durim dhe kujdes të veçantë. Në shtëpi ose familje mund të lindin situata që ju prekin emocionalisht. Në dashuri duhet më shumë tolerancë dhe hapje ndaj partnerit për të shmangur mbylljen në vetvete. Beqarët janë më shumë të tërhequr dhe me nevojë për qetësi. Dita kërkon maturi dhe pushim.
Akrepi
Akrepi gjen vështirësi në ruajtjen e qetësisë emocionale. Shpirti hulumtues i shtyn të shkojnë më thellë në çdo situatë, gjë që mund të sjellë pak tension. Në punë kërkohet përqendrim, por edhe pak hapësirë për të shmangur lodhjen mendore. Në dashuri mund të dalë xhelozia ose pasiguria, ndaj është i nevojshëm komunikim i qetë. Beqarët tërhiqen nga persona të vështirë për t’u kuptuar, gjë që mund të sjellë konfuzion. Dita kërkon vetëkontroll dhe vëmendje emocionale.
Peshorja
Peshorja ndien nevojë të madhe për ekuilibër, por dita sjell situata ku duhet të ndërmjetësojë dhe të mbajë qetësinë mes të tjerëve. Në punë mund të ketë ngarkesë psikologjike dhe disa situata që duhen zgjidhur me diplomaci. Në dashuri ka një dëshirë për qetësi, por një fjalë e thënë keq nga partneri mund të shkaktojë luhatje. Beqarët mund të bëjnë takime të këndshme, por jo të qëndrueshme. Dita kërkon kujdes, durim dhe ruajtje të ekuilibrit të brendshëm. /noa.al
