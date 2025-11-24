Merr fund rrethimi në Orosh, dy personat e armatosur vetëdorëzohen: motra e njërit prej tyre ndërmjetësoi negociata

Orosh, Mirditë – Rrethimi që kishte vënë në alarm zonën e Oroshit përfundoi pas disa orësh tensioni, pasi dy personat e armatosur iu dorëzuan forcave të policisë pa rezistencë.
Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se negociatat u bënë të mundura falë ndërhyrjes së motrës së njërës prej personave të rrethuar, e cila u thirr nga policia për të ndërmjetësuar. Pas bisedimeve të gjata, të dy të armatosurit pranuan të dilnin dhe t’u dorëzoheshin efektivëve.
Forcat speciale kishin rrethuar zonën që prej orëve të para, pasi dy personat dyshohej se mbaheshin të izoluar dhe të armatosur brenda një banese. Situata u menaxhua me kujdes për të shmangur çdo përshkallëzim dhe për të siguruar një zgjidhje pa pasoja.
Policia po vijon procedurat për sqarimin e plotë të ngjarjes dhe motivet që çuan në rrethimin e tyre.
