Horoskopi javor i Paolo Fox – 24 deri 30 nëntor 2025

Lexoni horoskopin javor të përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë ju sjellin yjet.
Ja parashikimet e plota nga 24 deri më 30 nëntor, me fokus te dashuria, puna, mirëqenia dhe fati për secilën shenjë të zodiakut.
Dashi
Dashuria
Këto ditë mund të sjellin një ngjarje të rëndësishme për jetën tënde sentimentale. Nëse marrëdhënia aktuale nuk të plotëson më, është momenti të kthesh vështrimin përreth: mund të takosh dikë më të përshtatshëm për atë që kërkon. Periudha është premtuese dhe nga dhjetori Venusi sjell energji të re në dashuri, duke e vendosur sërish ndjenjën në qendër të jetës tënde. Por, para se të ecësh përpara, duhet të sqarohemi me të kaluarën: nëse një histori ka marrë fund, pyete veten nëse ia vlen vërtet të rikthehet.
Puna
Kush ka aktivitet të pavarur do të ketë më shumë mundësi zhvillimi, por edhe puna e varur mund të japë kënaqësi, sidomos nëse tregon guxim për të bërë kërkesat e duhura. Është periudhë me mundësi, por edhe me sfida: Jupiteri sjell përplasje, balancon mungesa të vogla, por tregon se disa gjëra do të duhet të ndryshojnë pavarësisht dëshirës.
Mirëqenie
Qielli i kësaj jave është i qetë dhe gjendja fizike rikuperohet dukshëm, edhe për ata që kanë pasur lodhje më herët. Kujdes ditën e hënë: shmang tensionet. Fiton më shumë duke kërkuar qetësi dhe duke reduktuar konfliktet.
—
Demi
Dashuria
Në këtë periudhë, planeti i dashurisë nuk të mbështet plotësisht. Kush kërkon shpirtin binjak mund të ketë ditë të çuditshme, me vështirësi për të gjetur dikë të qëndrueshëm. Nuk është ende momenti për lidhje serioze nëse je single, por mund të shijosh aventura të lehta. Me Venusin kundër, mund të kesh të bësh me një person nervoz ose konfuz. Në çift mund të ketë distanca dhe momente bllokimi, sidomos në mes të javës.
Puna
Projekte të reja dhe mundësi rritjeje shfaqen tani, edhe pse realizimi i tyre është afatmesëm. Nëse kërkon një punë më të kënaqshme, është moment i mirë për të bërë hapa të rinj përmes kontakteve dhe komunikimit. Yjet janë më bujare profesionalisht, por jo financiarisht. Ruaj kujdesin: mos shpenzo më shumë sesa duhet dhe mos u beso shumë premtimeve.
Mirëqenie
Mos e tepro me lodhjen dhe vendos detyrat më të rëndësishme në fillim të javës. Nga e mërkura mund të shtohet stresi. Periudha është pozitive, por angazhimet mund të bëhen të rënda nëse nuk organizohesh mirë.
—
Binjakët
Dashuria
Lëvizjet dhe udhëtimet sjellin takime dhe zhvillime të reja, sidomos rreth datës 26. Kujdes për ndonjë përplasje të lehtë me Virgjëreshën dhe Shigjetarin. Periudha është e mirë për aventura të shkurtra dhe të forta. Mund të ndodhë një dashuri e papritur gjatë punës ose në vend tjetër. Madje edhe një ndarje mund të rezultojë çliruese.
Puna
Java është e mbushur me kënaqësi dhe me mundësi të mira për ambicie. Ajo që bën vihet re nga njerëzit e duhur. Edhe mundësitë që vijnë nga jashtë janë të favorshme. Asnjë planet nuk është pasiv, prandaj nëse ke projekte, vërini në lëvizje tani. Duhet krenari, qartësi mendore dhe strategji.
Mirëqenie
Shmang lodhjen në fundjavë. Nëse do të fillosh trajtime, terapi ose palestër, data 27 është më e favorshmja.
—
Gaforrja
Dashuria
Venusi ndez ndjenjat dhe favorizon takime të reja apo ndjenja të forta. Edhe nëse je në çift, mos u bëj shumë kërkues: fundjava sjell qetësi dhe momente të mira. Shumë Gaforre kanë pranuar zgjerime në marrëdhënie, si bashkëjetesa ose martesë. Tani është më e lehtë të shkëputesh nga e kaluara dhe të përjetosh ndjenja të sinqerta.
Puna
Kush punon i pavarur është i favorizuar dhe mund të tërheqë klientë ose mundësi të reja. Edhe ndryshimet e ambienteve, si zyra e re ose udhëtimet, sjellin përfitim. Nëse ke projekte, puno menjëherë për t’i konkretizuar. Mund të prezantosh punën ose idetë e tua me sukses.
Mirëqenie
Venusi favorizon kujdesin ndaj lëkurës dhe trupit; trajtimet estetike funksionojnë mirë nëse janë të rekomanduara nga specialistë. Energjia mendore dhe fizike rritet. Kush ka pasur melancholi duhet të kërkojë qëllimisht aktivitete që sjellin lehtësim – tani gjendet më lehtë.
—
Luani)
Dashuria
Pjesa më e madhe e pakënaqësive në dashuri vjen nga situata jo të qarta ose marrëdhënie jo zyrtare. Periudha sjell pasiguri, por jo për shumë gjatë. Në çdo përballje ruaj qetësinë, edhe pse duket e vështirë sepse përpiqesh t’i kënaqësh të gjithë. Nëse mundesh, përballu me problemet tani ose shtyji vendimet për javën tjetër për të shmangur tensionin e tepërt.
Puna
Mund të të ofrohet diçka interesante: analizoje me kujdes. Ndryshimet e rëndësishme janë të favorizuara sidomos nga javën tjetër. Fusha profesionale është në rritje, edhe pse mbeten vështirësi që lidhen me ambiciet dhe investimet afatgjata. Viti 2026 sjell përfitime të dukshme.
Mirëqenie
Zgjidh aktivitete të lehta fizike dhe mos e lodh trupin në tepri. Hëna është e favorshme të shtunën. Shmang situatat stresuese. Trupi ka nevojë për pushim dhe gjumë për rikuperim.
—
Virgjëresha
Dashuria
Venusi në aspekt të mirë sjell qetësi në familje dhe në jetën sentimentale. Ka fantazi dhe energji të mirë, por duhet të zgjedhësh personin e duhur për të mos humbur kohë. Kujdes: këto yje mund të tundin drejt historive paralele. Menaxhoji ndjenjat me maturi.
Puna
Sukseset vijnë vetëm me disiplinë dhe organizim. Java është e tensionuar sepse ende nuk je i sigurt për drejtimin profesional, jo për fajin tënd, por për shkak të rrethanave që të kanë detyruar të presësh. Kjo periudhë është përgatitore për projektet e mëdha të vitit 2026. Disa tashmë kanë marrë thirrje ose propozime të rëndësishme për të ardhmen.
Mirëqenie
Një detoksifikim apo regjim i lehtë ushqimor mund të jetë i vlefshëm. Kujdes me fytin dhe ushqimin kur Hëna është kundër, datat 28 dhe 29. Nëse ke dyshime, këshillohu me specialistin. Stresi mendor mund të lodhë trupin, ndaj aktiviteti i lehtë fizik është ideal për t’u mbajtur në formë.
—
PESHORJA
DASHURIA
Marrëdhëniet familjare dhe ato me vëllezërit mund të jenë të tensionuara për shkak të mungesës së gatishmërisë për dialog. Duhet thënë se në këtë periudhë, me Jupiterin në prapavijë, disa çështje ligjore ose financiare mund të rëndojnë marrëdhëniet që edhe më parë kanë pasur probleme. Shmang diskutimet e panevojshme për të mos prishur klimën emocionale. Është e mundur të forcohet marrëdhënia në çift ose të përjetohen emocione të reja nga muaji dhjetor.
PUNA
Edhe në këtë sektor duhet të jesh i kujdesshëm me kontratat e mbetura pezull. Disa ditë, si ajo e hënës 24, mund të jenë më të rënduara. Të ardhurat janë normale, por mund të ketë shpenzime të papritura për shtëpinë ose sende materiale. Për ata që presin rezultate të rëndësishme profesionale, po vijnë konfirmime. Me ish-bashkëpunëtorë apo ish-socio ka ende mospajtime.
MIRËQENIA
Kalo ditët e para të javës dhe e shtuna do të jetë një ditë interesante, por të dielën duhet sërish të shmangësh çdo lloj lodhjeje. Kujdes me të ftohtin dhe ndryshimet e temperaturës, duhet të mbrohesh më mirë.
—
AKREPI
DASHURIA
Një ekuilibër i rikthyer gjallëron zemrën. Pjesa e parë e javës është intensive dhe pasionale, veçanërisht për ata që jetojnë histori transgresive. Venusi në shenjë sjell vullnet dhe mirëqenie. Kush është në çift prej vitesh mund të kërkojë emocione të reja; beso te aftësia jote për të jetuar pasionet pa ankth apo xhelozi të tepruar. Kush është vetëm duhet të përballet me veten: nganjëherë teprimi i kujdesit sjell shfaqje mosbesimi në ndjenjat e zemrës.
PUNA
Çdo iniciativë bie në terren pjellor. Vendosi tani lëvizjet fituese për vitin e ardhshëm. Është momenti të nxjerrësh ambicien dhe projektet që i ke lënë mënjanë. Planetet mbështesin sektorin praktik, duke dyfishuar mundësitë e suksesit. Të këshilloj pak diplomaci; e kuptoj që dëshiron të imponohesh me çdo kusht, por kujdes të mos krijosh armiqësi rreth vetes. Më mirë ndiq ritmin e ngjarjeve… ekziston rreziku i përplasjes me kë që nuk mendon si ti.
MIRËQENIA
Kujdesu për pamjen dhe merru me aktivitet fizik. Shmang dëshirën për të bërë gjithçka shpejt: ankthi mund të të trazojë. Megjithatë mbetesh në një periudhë efektive dhe pozitive falë Jupiterit dhe Saturnit në një aspekt shumë të mirë.
—
SHIGJETARI
DASHURIA
Javë pozitive për t’u çliruar nga vështirësitë e së kaluarës. Planetet ndihmojnë të sqarosh zemrën dhe të jetosh dashuri të vërteta. Lidhjet e qëndrueshme fitojnë një dritë të re që nxjerr në pah cilësitë dhe dobësitë, duke favorizuar rritjen e marrëdhënies. Dhe mos të harrojmë që dy javët e para të dhjetorit do të jenë shumë të favorshme edhe për takime të rëndësishme.
PUNA
Qielli të fton të jesh konkret. Nga data 25 vijnë risi dhe zhvillime interesante, shumë mirë për ata që punojnë të pavarur. Ndryshimet dhe lëkundjet në ambientin profesional nuk të trembin: yjet shpërblejnë ata që pranojnë sfidat. Dhjetori do të jetë një muaj revolucionar. Ashtu siç ka nisur ngadalë ky vit, në fund do të sjellë një shtysë të fortë, thuajse një rikthim në formë.
MIRËQENIA
Kujdes të mos trazosh shumë ujërat rreth ditës së premte. Je gjithmonë mes më të favorizuarve, por stresi mund të rritet. Një çaj i ngrohtë ndihmon të luftosh të ftohtin. Të dielën e 30-të, Hëna sjell rikuperim.
—
BRICJAPI
DASHURIA
Periudhë e mbushur me surpriza dhe takime të papritura. Nëse je single, një dashuri e menjëhershme është plotësisht e mundur. Nëse je në çift, do mund të shprehësh ndjenjat lirshëm, duke e bërë marrëdhënien më krijuese dhe të kënaqshme. E di që ata që kanë qenë vetëm për një kohë të gjatë janë mësuar me këtë gjendje dhe nuk duan të rrezikojnë, por do të ishte dëm të shpërdoroje yjet e nëntorit dhe sidomos të dhjetorit.
PUNA
Suksesi është i sigurt, por vjen gradualisht. Nga data 28 vijnë zgjidhje për problemet e mbetura pezull. Është koha të sqarosh çështjet e vjetra dhe të zgjedhësh vetëm iniciativat më të forta, duke shmangur rreziqet financiare dhe shpërdorimin e energjive. Në muajt e fundit ka mundësi që ke pasur nevojë të vësh në vend dikë që nuk ka bërë detyrën e vet; nuk është rol që të pëlqen, por e bën sepse ke një cilësi natyrale: aftësinë për të organizuar. Tani mund të nisësh një projekt të ri ose të marrësh një rol të ri.
MIRËQENIA
E diela mund të jetë një ditë e lodhshme. Qetësia e brendshme sjell mirëqenie të vërtetë: do të ndjesh më shumë spontanitet, pozitivitet dhe kthjelltësi mendore. Dhjetori do të të japë shumë mundësi të reja.
—
UJORI
DASHURIA
Pas disa ditësh, Venusi nuk do të jetë më kundër. Nëse ka pasur tensione në dashuri, ia vlen t’i mbash të gjitha nën kontroll, sidomos në mes të javës. Mund të dalin sërish çështje familjare nga e kaluara; kujdes me shpenzimet. Yjet sjellin surpriza, por vlerëso me kujdes para se të marrësh vendime të nxituara. Marrëdhëniet e qëndrueshme i kapërcejnë tensionet përmes dialogut dhe mirëkuptimit.
PUNA
Ka mundësi për punë me kohë të pjesshme dhe bashkëpunime të reja. Megjithatë, tetori ka qenë muaj shpenzimesh të mëdha, prandaj tani duhet të rikthesh ekuilibrin. Entuziazmi dhe diplomacia ndihmojnë të përmirësohet klima profesionale. Nga data 28 vijnë lajme, por edhe shpenzime të mundshme për shtëpinë apo zhvendosjet. Periudhë e mirë për investime ose blerje të rëndësishme.
MIRËQENIA
Kursen energji dhe mbaj një stil jete të shëndetshëm. Shpirti yt ekologjik dhe racional do të të udhëheqë drejt zgjidhjeve më të mira. Shmang sportet shumë të lodhshme. Mos u ekspozo ndaj të ftohtit sidomos në mesin e javës.
—
PESHQIT
DASHURIA
Zemra fillon të ngrohet sërish, e mbështetur nga Venusi në aspekt të mirë. Jupiteri të jep forcë dhe ambicie. Ditët e para të javës janë më të mirat për ndjenja dhe takime, por ka mundësi që të duash të sqarosh diçka që nuk shkon. Sepse e kupton që po jeton një periudhë të rëndësishme dhe dëshiron të jesh pranë personit të duhur. Nëse ka probleme në marrëdhënie, më mirë t’i zgjidhësh tani, pa pritur dhjetorin.
PUNA
Çështjet ekonomike dhe marrëveshjet nisin të ecin: kush ka sende për shitje ose situata të hapura do të marrë përgjigje. Bashkëpunimet dhe projektet e reja janë të favorizuara; sqarimi i çdo detaji është çelësi i suksesit. Edhe çështjet ligjore dhe ndryshimet në shtëpi gjejnë zgjidhje pozitive. Ke tashmë shumë dukshmëri, por frika jote është se mos kalon “vala”; dëshiron të konfirmosh gjithçka edhe për të ardhmen. Viti 2026 nis me projekte të mëdha.
MIRËQENIA
Rikuperim energjie dhe humori. Hëna në shenjën tënde mes së premtes dhe së shtunës sjell ndjesi të sakta dhe dëshirën për të rikthyer qetësinë që të ka munguar javën e kaluar. /noa.al
