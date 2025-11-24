Berisha: Kjo foltore misionin e saj e përmbush vetëm kur shqiptarët të largojnë hajdutët nga qeveria

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë fjalës së tij në protestën para Kryeministrisë deklaroi se “kjo foltore e përmbush misionin e saj vetëm kur shqiptarët të largojnë hajdutët nga qeveria”. Ai akuzoi qeverinë për korrupsion të thellë dhe për abuzime me fondet publike.
Berisha deklaroi se pazaret e projekteve madhore, përfshirë tunelin e Llogarasë dhe aeroportin e Vlorës, janë bërë nga vetë kryeministri Edi Rama. “Kanë vjedhur 400 milionë euro dhe prapë nuk largohen,” tha ai.
Sipas tij, protesta është vendosur qëllimisht në këtë shesh: “Ky është sheshi i lirisë. Erdhi koha t’i themi hajdutit: ‘Qërohu!’ Ne nuk largohemi nga ky shesh pa fitore.”
Berisha u bëri thirrje qytetarëve të ngrihen kundër qeverisë, duke theksuar se “këta po vjedhin paratë, të ardhmen dhe qenien e shqiptarëve”. Ai përfundoi me thirrjen se beteja do të vazhdojë deri në “përmbysjen e narkodiktaturës”, duke përmendur Edi Ramën dhe ministre të qeverisë si përgjegjës për këtë gjendje.
