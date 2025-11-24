Ironia e pazakontë në protestën e opozitës. ‘Rama’ dhe ‘Balluku’ shijojnë shishen e verës. Foto

Tiranë- “Rama” dhe “Balluku” janë shfaqur në protestën e Partisë Demokratike duke shijuar një shishe verë të ulur në tavolinë bashkë.
Ky është instilacioni i protestuesve që ironizon kryeministrin Edi Rama dhe zëvendësen e tij, Belinda Balluku, kjo e fundit nën hetim nga SPAK, e pezulluar nga detyrat shtetërore dhe e ndaluar të dalë jashtë vendit.
Opozita ka akuzuar vazhdimisht se Balluku nuk ka vepruar e vetme, por sipas tyre, edhe Rama është po aq përgjegjës.
