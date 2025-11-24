Simpatizantët e PD mblidhen para Kryeministrisë. Mesazhet për qeverinë

Tiranë- Ka riniusur foltorja e radhës e PD-së para Kryeministrisë.
Opozita dhe protestuesit kërkojnë dorëheqjen e zv.kryeministres Belinda Balluku, e cila është marrë e pandehur nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera.
Në këtë protestë nuk mungojnë as pankarta me mesazhe për qeverinë.
Një nga mesazhet e protestuesve:
Nëse vjedh një bukë të fusin në qeli, nëse vjedh në popull, të japin ministri
