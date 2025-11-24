Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Simpatizantët e PD mblidhen para Kryeministrisë. Mesazhet për qeverinë
24-11-2025, 19:07

Tiranë- Ka riniusur foltorja e radhës e PD-së para Kryeministrisë.

Opozita dhe protestuesit kërkojnë dorëheqjen e zv.kryeministres Belinda Balluku, e cila është marrë e pandehur nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera.

Në këtë protestë nuk mungojnë as pankarta me mesazhe për qeverinë.

Një nga mesazhet e protestuesve:

Nëse vjedh një bukë të fusin në qeli, nëse vjedh në popull, të japin ministri

