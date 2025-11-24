Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zbulohet edhe personi i dytë i armatosur në Orosh
Transmetuar më 24-11-2025, 18:30

Arben Uka mësohet se është personi i dytë që fshihet në godinën e pabanuar në Fushë Arrëz dhe që kërcënon RENEA-n së bashku me 24-vjeçarin Julian Çumraku.

Të dy personat mësohet se prej një muaji fshiheshin në këtë shtëpi në Orosh ndërsa Uka raportohet se më herët ka qenë në ndjekje nga Antiterrori.

Ndërsa operacioni i RENEA-s vazhdon, 24-vjeçari Julian Çumraku nuk ndalet me kërcënimet duke thënë se do të qëllojë me armë zjarri dhe thirrjet e tij të vazhdueshme janë "Allahu Ekber".

Kjo shtëpi e pabanuar raportohet se është në pronësi të Mhill Jakut ndërsa në vendngjarje ka mbërritur dhe një ambulancë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...