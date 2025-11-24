Aksident në superstradën Lezhë-Milot: Një automjet përfundon në kanal, dy të plagosur

Lezhë, 24 nëntor 2025 – Një aksident rrugor ka ndodhur sot pranë kryqëzimit të Treshit, në superstradën Lezhë-Milot, ku dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin.
Nga informacionet e para rezulton se përplasja ka përfshirë një mjet tip Caddy, me drejtues shtetasin Z.C, dhe një automjet tip Benz, me drejtues shtetasin N.P. Si pasojë e aksidentit, automjeti tip Benz ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal anësor me ujë.
Fatmirësisht, të dy drejtuesit janë plagosur lehtë dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet kanë shkuar në vendngjarje për të sqaruar rrethanat e aksidentit dhe për të siguruar qarkullimin normal të automjeteve.
