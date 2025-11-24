Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pukë, RENEA rrethon një banesë: Person i kërkuar brenda, forcat e specializuara në vendngjarje
Transmetuar më 24-11-2025, 14:21

Pukë, 24 nëntor 2025 – Forcat e policisë së specializuar RENEA kanë rrethuar një banesë në fshatin Orosh, në Fushë Arrëz, që prej orëve të para të mëngjesit.

Sipas raporteve të para, brenda banesës ndodhet një person i shpallur në kërkim. Njësi të tjera të RENEA-s janë nisur nga Tirana, ndërsa forca të anti-terrorit kanë mbërritur nga Shkodra për të mbështetur operacionin.

Ende nuk ka një njoftim zyrtar nga policia, ndërkohë që situata po monitorohet nga afër nga autoritetet dhe banorët e zonës.

