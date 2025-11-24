Një tjetër rekord për Leo Messin, ai barazohet me Puskasin… goli i tij i 900-të afër!

SHBA – Leo Messi vazhdon të thyejë rekord pas rekordi në moshën 38-vjeçare. Këtë të diel, në fitoren 4-0 kundër Cincinnati që e çoi Inter Miami në finalen e Konferencës Lindore, ylli argjentinas theu një tjetër rekord historik në futboll.
Me tre asistet e tij në këtë fitore, Leo Messi barazohet me lojtarin legjendar hungarez Ferenc Puskas, si futbollisti me rekordin për më shumë asiste në historinë e futbollit (404).
Sipas të dhënave zyrtare të Opta-s, ylli i Interit ka regjistruar atë numër asistesh në 1.135 ndeshje zyrtare. Për më tepër, ai është vetëm katër gola larg arritjes së 900 golave, një moment historik që mund ta arrijë edhe në këtë sezon të MLS-së.
Argjentinasi ka të paktën edhe një ndeshje për të luajtur, finalen e Konferencës Lindore këtë të shtunë. Dhe nëse fiton, do të avancojë në finalen e Kupës së MLS-së kundër kampionit të Konferencës Perëndimore.
Le të kujtojmë se Leo Messi ka 46 gola në vitin 2025 (ai ishte golashënuesi më i mirë në sezonin e rregullt), me 23 gola ose asiste në 10 ndeshjet e fundit. Një arritje absolutisht e pabesueshme. Ai ishte tashmë golashënuesi më i mirë në sezonin e rregullt të MLS-së dhe mund të jetë në play-off nëse vazhdon kështu (gjashtë gola deri më tani).
