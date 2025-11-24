Pezullohet transporti publik në Prishtinë: Kompanitë ndalojnë qarkullimin për shkak të bllokimit financiar

Prishtinë, 24 nëntor 2025 – Qytetarët e kryeqytetit të Kosovës janë përballur sot me një ndërprerje të plotë të shërbimit të transportit publik, pas pezullimit të qarkullimit nga ndërmarrjet publike dhe disa kompani private të autobusëve. Shkak i situatës është bllokimi i mjeteve buxhetore, që ka krijuar vështirësi serioze financiare për operatorët e linjave urbane.
Pezullimin e shërbimit e kanë konfirmuar Trafiku Urban, si edhe kompani private përfshirë 24 Yjet dhe Prishtina Shpk – Linja 7B. Këto të fundit kanë bërë të ditur se mungesa e alokimit të fondeve nga niveli qendror ka penguar shlyerjen e detyrimeve ndaj Komunës së Prishtinës, çka ka sjellë pamundësi operimi.
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, deklaroi se situata rrezikon qytetarët e kryeqytetit, duke e cilësuar bllokimin e buxhetit si pasojë të mosmarrëveshjeve politike. Ai njoftoi se ka dorëzuar kallëzim penal ndaj ministrit të Financave, Hekuran Murati, dhe ka kërkuar ndërhyrjen e institucioneve të larta të shtetit.
Nga ana tjetër, ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, u shpreh se fondet për muajin dhjetor janë alokuar tashmë, duke akuzuar komunën për vonesa në kryerjen e pagesave për shërbimet bazë. Sipas tij, administrata komunale ka keqmenaxhuar procesin dhe ka krijuar tension të panevojshëm publik.
Ndërprerja e shërbimit të autobusëve ka shkaktuar probleme të mëdha ditore për mijëra qytetarë, të cilët kanë mbetur pa mundësi qarkullimi. Operatorët e linjave kanë kërkuar mirëkuptim dhe kanë theksuar se qarkullimi do të rifillojë menjëherë pas lëshimit të mjeteve financiare.
