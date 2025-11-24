Thirrje urgjente për cilësinë e mësimdhënies: Prof. as. dr. Florenca Stafa paralajmëron për pasaktësitë historike në arsimin shqiptar

Prof. as. dr. Florenca Stafa ngre një thirrje urgjente për rishikimin e cilësisë së mësimdhënies në shkollat shqiptare, duke marrë shkas nga një video e realizuar nga një nxënës 10-vjeçar me anë të inteligjencës artificiale, e cila – pavarësisht paraqitjes tërheqëse – paraqet pasaktësi historike. Ajo thekson se gabime të tilla tregojnë mangësi të thella në formimin shkencor të mësuesve dhe në funksionimin e kurrikulës aktuale.
Profesorja sjell si shembull të gabimit përfshirjen e padrejtë të Faik Konicës si pjesëmarrës në Kongresin e Manastirit, ndonëse historikisht ai nuk mori pjesë. Ajo vëren se këto pasaktësi nuk lidhen vetëm me materialet mësimore, por me mungesën e kulturës së verifikimit, analizës kritike dhe përdorimit të burimeve të sakta nga vetë mësuesit.
Sipas saj, arsimi historik duhet të jetë prioritet kombëtar, dhe përgatitja e fëmijëve me të vërteta të sakta, që në moshë të hershme, ndikon drejtpërdrejt në formimin e tyre qytetar dhe në kompetencat kritike. Profesorja thekson domosdoshmërinë e trajnimit të vazhdueshëm të mësuesve, rikonstruktimin e kurrikulës dhe forcimin e moduleve të shkencave në arsimin e lartë që përgatisin mësimdhënësit.
Ajo sjell në vëmendje edhe një element të rëndësishëm të lënë jashtë videos: pjesëmarrjen historike të Sevasti Qiriazit, si gruaja e parë që mori pjesë në një kongres kombëtar, duke e cilësuar këtë një mundësi të humbur edukative për të nxitur ndërgjegjësimin për barazinë gjinore dhe rolin e grave në vendimmarrje.
Në përfundim, Stafa shpreh mbështetje të fortë për mësuesit e përkushtuar, por njëkohësisht kritikon sistemin që, sipas saj, ka dekurajuar meritën dhe profesionalizmin. Ajo apelon që mësimdhënësit të punojnë me pasion dhe përgjegjësi, pasi gabimet në arsim kanë pasoja afatgjata në formimin e brezave.
Postimi i Prof. as. dr. Florenca Stafa
