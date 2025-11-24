Real Madridi përfitoi sërish nga vendimet e dyshimta të gjyqtarit? Polemika të forta pas barazimit në Elche

Spanjë, 24 nëntor 2025 – Real Madridi shmangu humbjen në fushën e Elches, por barazimi 2-2 solli me vete një valë polemikash të forta, pasi të dy golat e skuadrës madrilene po konsiderohen nga tifozët dhe analistët si të ndikuar nga vendime të debatueshme të gjyqtarit.
Ndeshja nisi keq për “Los Blancos”, të cilët u gjendën dy herë në disavantazh ndaj një Elche të sapongjitur në elitë. Megjithatë, Real Madridi arriti të rikthehej në lojë, duke shënuar dy herë – por pikërisht këto dy gola ndezën polemikat.
Rasti i parë erdhi pas një situate të paqartë në zonë: pas një dueli ajror, topi u devijua nga krahu i Jude Bellingham para se Dean Huijsen ta dërgonte në rrjetë. Pavarësisht dyshimeve të shumta, gjyqtari nuk u thirr nga VAR-i për të shqyrtuar aksionin.
Situata u përshkallëzua edhe më tej në golin e dytë. Pas një harkimi nga e djathta, portieri i Elches, Iñaki Peña, pati një përplasje të fortë me Vinicius Junior, duke mbetur i dëmtuar në fytyrë. Ndërkohë, Kylian Mbappé arriti të devijonte topin për Jude Bellingham, i cili shënoi në portën e zbrazët. As në këtë rast, arbitri nuk kërkoi asistencë nga VAR-i, gjë që ngriti akuza të reja për trajtim të privilegjuar të madrilenëve.
Episodet kanë rindezur debatin e njohur mbi vendimet e diskutueshme në ndeshjet e Real Madridit, me tifozët e Elches dhe rrjetet sociale që shpërthyen në kritika pas përfundimit të takimit.
Barazimi lë më shumë pikëpyetje se përgjigje, sidomos për drejtësinë e vendimeve në një sfidë ku tensioni i fushës u zhvendos plotësisht te vendimet e arbitrimit.
First goal: Bellingham uses the 'hand of god' to assist Huijsen.
Second goal: Vinicius kicks Peña in the face making him bleed just before the goal.
No VAR checks, nothing. And then Florentino Perez has the audacity to whine about referees 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/iBwA8Nhrv5
— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 23, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd