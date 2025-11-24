Komentatori: Allah…Cristiano Ronaldo gol kryevepër në Arabi

ARABIA SAUDITE – Cristiano Ronaldo vazhdon të dëshmojë se koha duket se rrjedh ndryshe për të. Në ndeshjen e Ligës së Arabisë Saudite midis Al Nassr dhe Al Khaleej, kampioni portugez ofroi një tjetër moment të destinuar të mbetet i skalitur në kujtesën e tifozëve.
Është minuta e 96-të dhe ndeshja duket se po i afrohet fundit, por CR7 vendos se nuk ka mbaruar ende: ai koordinon një krosim nga e majta dhe shënon gol me një goditje spektakolare nga lart, një nga lëvizjet e tij karakteristike. Është një nga ato arritjet atletike që, pavarësisht 40 viteve të tij, vazhdon t’i lërë tifozët pa fjalë.
Kushdo që e ka ndjekur Cristiano Ronaldon që nga debutimi i tij e di se këto lloj arritjesh nuk janë incidente të izoluara. Në të vërtetë, karriera e tij është e mbushur me arritje akrobatike, përfundime të pamundura dhe gola që sfidojnë fizikën.
Dhe është e pamundur të mos mendosh për një moment tjetër ikonik: goditjen me biçikletë në stadiumin e Juventusit më 3 prill 2018, në Ligën e Kampionëve. Një datë që mbetet e gdhendur në historinë e kohëve të fundit të futbollit evropian.
Precedenti në stadiumin e Juventusit
Atë mbrëmje, Torino po përjetonte një nga netët më të pritura të Ligës së Kampionëve. Stadiumi ishte një kazan, i bindur se Juventusi mund të konkurronte në kushte të barabarta me Real Madridin.
Por në fushë ishte edhe ai: Cristiano Ronaldo, njeriu për ndeshjet e mëdha, lojtari i aftë të shkëlqente pikërisht kur situata vështirësohet.
Ndeshja kishte filluar me Real Madridin që po merrte epërsinë, të shënuar nga vetë Ronaldo, por tifozët e Juventusit vazhduan të shtynin, të sigurt për një përgjigje.
Pastaj erdhi momenti. Një pasim në dukje i thjeshtë në qendër, një krosim jo veçanërisht i fuqishëm nga Carvajal… dhe pastaj e pabesueshmja. Cristiano e vëzhgon topin, ngrihet nga toka dhe kryen atë vepër atletike që u bë virale në të gjithë botën.
Një goditje nga lart perfekte, elegante dhe teknikisht sublime. Një gol aq i jashtëzakonshëm saqë edhe stadiumi, shtëpia e ekipit kundërshtar, u ngrit në këmbë për të duartrokitur. Një imazh i rrallë, pothuajse i papërsëritshëm.
Megjithatë, shtatë vjet më vonë, goditja me që ai realizoi me Al Nassr duket se e sjell ndërmend atë moment. Cristiano Ronaldo vazhdon të rishkruajë rregullat, duke sfiduar moshën dhe duke demonstruar pse, edhe sot, ai mbetet një nga simbolet më të shkëlqyera në historinë e futbollit botëror.
