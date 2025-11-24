Juljan Shehu me gol dhe shqiponjën dykrenare në Poloni. Video

POLONI – Ishte pikërisht mesfushori i Kombëtares shqiptare, Juljan Shehu ai që shënoi golin e vetëm për të tijët.
Në minutën e 49-të të sfidës, Shehu gjeti rrugën e rrjetës pas një aksioni mjaft të bukur nga ekipi i tij, por edhe me pak fat. Ky gol pati vlera vetëm në aspektin personal, pasi skuadra e tij u mposht.
Gjithsesi, ish-mesfushori i Kastriotit dhe Laçit shkon në kuotën e katër golave sezonal në kampionatin polak.
Kujtojmë se mesfushori u la jashtë Kombëtares nga Sylvinho në ndeshjen përballë Anglisë, për shkak të kartonëve të verdhe dhe të mos rrezikonte duelet e “play-off”.
