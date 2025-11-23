Objekte misterioze në qiell, aeroporti i Vilniusit ndalon fluturimet

LITUANI- Aeroporti i Vilniusit në Lituani është detyruar të mbyllet për herë të dytë, pasi janë vërejtur objekte fluturuese të paidentifikuara mbi zonën e tij. Sipas autoriteteve aeroportuale, objektet ngjanin me balona fluturuese që po lëviznin në afërsi të hapësirës ajrore të aeroportit, duke ngritur shqetësime mbi sigurinë e trafikut ajror.
Siç raporton agjencia ndërkombëtare Reuters, balonat e dyshimta janë parë në qiellin e Vilniusit pranë zonave operative të aeroportit, çka ka detyruar autoritetet të ndërpresin përkohësisht fluturimet dhe të bllokojnë trafikun ajror derisa situata të verifikohej.
Hetimet mbi origjinën e balonave dhe rrezikun potencial po vazhdojnë, ndërsa autoritetet lituaneze nuk kanë dhënë ende detaje mbi përgjegjësit apo qëllimin e pranisë së tyre.
