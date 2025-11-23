Axhenda e Superiores për festat e nëntorit: FSHF publikon kalendarin, një ndeshje ende pa stadium

Tiranë, 23 nëntor 2025 – Federata Shqiptare e Futbollit ka zyrtarizuar axhendën e javës së 13-të të Superiores, e cila do të zhvillohet gjatë festave kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit. Ashtu siç ishte paralajmëruar, FSHF nuk ka bërë ndryshime në kalendar, ndërsa ka publikuar oraret dhe datat e shumicës së ndeshjeve.
Sfida e parë do të jetë të premten, më 28 nëntor, ku në orën 18:00 do të luhen dy takime paralelisht: Elbasani–Partizani dhe Vllaznia–Teuta. Sipas vendimit të federatës, java do të vijojë të shtunën, më 29 nëntor, me tre duele të tjera.
Në orën 13:30 të së shtunës është programuar përplasja Bylis–Dinamo, ndërsa në orën 16:30 do të zbresin në fushë Flamurtari dhe Vora.
Megjithatë, një ndeshje mbetet ende e paqartë: Tirana–Egnatia. Ende nuk është përcaktuar stadiumi ku do të luhet kjo sfidë, çka ka bërë që FSHF të mos publikojë as orarin zyrtar. Vendimi pritet të merret në ditët në vijim, me federatën që duhet të zgjedhë mes disa opsioneve të disponueshme për të garantuar kushtet optimale të zhvillimit të takimit.
Java e 13-të vjen në një moment të rëndësishëm të kampionatit, ndërsa skuadrat kërkojnë pikë të çmuara para fazës së dytë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd