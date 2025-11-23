Qyteti më verior i Amerikës hyn në 65 ditë pa diell: Si është të jetosh në errësirë

Utqiagvik, Alaska – 23 Nëntor 2025
Qyteti më verior i Shteteve të Bashkuara dhe i tërë kontinentit amerikan, Utqiagvik (ish-Barrow), ka hyrë zyrtarisht në natën e tij polare, një periudhë pothuajse totale errësire që do të zgjasë rreth 64-65 ditë.
Më 18 nëntor, banorët panë perëndimin e fundit të diellit për vitin në orën 13:56. Qyteti nuk do ta shohë diellin të lindë përsëri deri më 22 janar 2026 në orën 13:23, duke shënuar më shumë se dy muaj pa dritën e diellit.
Megjithëse shpesh quhet “errësirë totale”, dimri në Utqiagvik nuk është krejtësisht i errët. Çdo ditë sjell një agim të dobët polar në horizontin jugor, ndërsa Shkëlqimi i Veriut shpesh ndriçon qiellin me shfaqje spektakolare.
Banorët, të mësuar me këtë ritëm sezonal ekstrem, vazhdojnë aktivitetet e përditshme si shkollat dhe bizneset, ndërsa ekspertët e shëndetit mendor nxisin përdorimin e ndriçimit artificial, aktivitete sociale dhe daljen jashtë gjatë agimit për të parandaluar lodhjen dhe depresionin sezonale.
Mediat ndërkombëtare raportojnë variante të vogla në llogaritjen e periudhës: – AccuWeather tregon rreth 65 ditë errësirë, nga 18 nëntori deri më 22 janar. – Fox Weather thekson se nuk bëhet fjalë për errësirë absolute, duke përmendur agimin polar dhe shfaqjet e Shkëlqimit të Veriut. – Daily Mail raporton 66 ditë, duke përdorur 23 janarin si ditën e parë të diellit.
Pavarësisht ndryshimeve të vogla, të gjitha raportet bien dakord se Utqiagvik është thellë në natën e saj të gjatë arktike, një fenomen natyror që përcakton jetën në këtë pjesë të largët të botës.
Banorët përgatiten për një dimër të gjatë pa diell, duke u mbështetur tek bashkëpunimi komunitar dhe magjia e Shkëlqimit të Veriut – një kujtesë se edhe në errësirë, ekziston drita.
