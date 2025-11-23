PPE përfshin Shqipërinë në katër prioritetet globale: integrimi në BE të kushtëzohet

Tiranë, 23 nëntor 2025 – Partia Popullore Evropiane (PPE) ka publikuar një video zyrtare nga punimet e Asamblesë së Unionit Demokratik Ndërkombëtar (CDI), e mbajtur në Sao Paolo të Brazilit, ku organizata merr pjesë si anëtare e plotë.
Gjatë prezantimit, eurodeputetja dhe Sekretarja e Përgjithshme e PPE-së, Dolors Montserrat, bëri publike katër përfundimet kryesore të punimeve strategjike, një prej të cilave lidhet drejtpërdrejt me Shqipërinë.
Sipas Montserrat, procesi i integrimit europian të Shqipërisë duhet të mbetet i kushtëzuar rreptësisht nga respektimi i standardeve demokratike, pavarësia institucionale dhe funksionimi i drejtësisë pa ndikime politike.
Në deklaratën e publikuar theksohet qartë:
“Ne insistojmë që anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian të kushtëzohet me ndalimin e rrëshqitjes demokratike dhe kapjes së mediave dhe drejtësisë, të kryera nga një lidership i lidhur me trafikun e drogës, krimin e organizuar dhe pastrimin e parave.”
Ky reagim i fortë i PPE-së konsiderohet si një sinjal i hapur politik ndaj institucioneve europiane për të monitoruar nga afër zhvillimet demokratike në vend, ndërsa integrimi vazhdon të mbetet një nga çështjet më të ndjeshme për opinionin publik shqiptar.
